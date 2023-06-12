С прицелом на креатив

Несмотря на то что креативная индустрия в разных странах имеет свои отличительные особенности, повсюду она сталкивается с одинаковыми вызовами – ее развитие сдерживает ряд факторов, в том числе недос­таточное финансирование, проблемы с маркетингом и защитой интеллектуальных прав.

По мнению британского эксперта в области креативного бизнеса, автора T-shirts and Suits Дэвида Перриша, правительства должны улучшать бизнес-среду для развития данной отрасли, помогать строить инфраструктуру, а затем... отходить в сторону и не мешать.

В ходе выступления на форуме он отметил, что человек, работающий в креативном секторе, не должен выбирать между творчеством (T-shirts, футболкой) и бизнесом (Suits, костюмом). При этом на нескольких примерах он даже показал, с какими проблемами сталкивается креативный бизнес в Таиланде, Намибии и Колумбии.

В свою очередь, как сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, Казахстан уже частично внедрился в новый глобальный тренд. В своем спиче он подчеркнул, что креативные индустрии играют важную роль в росте экономики. Их вклад в мировой ВВП составляет более 3%, а в некоторых развитых странах – 12%.

– Казахстан не остался в стороне от этих тенденций, в 2021 году мы взяли курс на креативную диверсификацию экономики, – уточнил министр.

В нашей стране к креативной индустрии относятся 43 вида деятельности. В перечень вошли такие творческие направления, как архитектура, мода, искусство, музыка, дизайн, кино, IT-технологии, народные промыслы и другие. В данной сфере на сегодня заняты 95 тыс. человек, инвестиции в основной капитал составляют 33,3 млрд тенге, действует 32 тыс. субъектов предпринимательства.

– Вклад креативных индуст­рий в экономику Казахстана составил около 2,7%. И это хороший старт, – считает Алибек Куантыров.

Креативная индустрия развивается в Астане, Алматы и Шымкенте. Для продвижения ее в других регионах нужно создать благоприятную среду.

– Системные и поступательные подходы по развитию креативных индустрий позволят достичь следующих целевых индикаторов: увеличение их вклада в ВВП до 3%, доли занятых – до 4%, доведение количества МСП в данной сфере до 80 тысяч единиц, а также рост экспорта продукции на 200 миллионов долларов. В целом сектор положительно влияет на общественную жизнь, и нам нужно усилить работу в этом направлении, – отметил глава Министерства национальной экономики.

Отвечая на вопрос модератора о блогерской деятельности, Алибек Куантыров обратил внимание на важность правильной оценки рисков. Бывали случаи, когда пользователи соцсетей с большим количеством подписчиков, имеющие влияние на общественное мнение, склоняли граждан к участию в финансовых пирамидах и играх в онлайн-казино. Поэтому блогерство нужно регулировать, доносить правильные месседжи до подрастающего поколения, в том числе привлекая креативную экономику, сказал министр.

Соучредитель и председатель Ассоциации творческих индуст­рий Кыргызстана Данияр Аманалиев рассказал о создании виртуального креативного парка. Наши соседи соз­дают клуб новаторов, причем намерены объединить в нем людей неординарных, творческих, невзирая на географию. Эта идея достаточно молода, но уже натолкнулась на проб­лему в виде высоких налогов. Поэтому сейчас в Кыргызстане работают над изменением налого­обложения.