С шиком и блеском

В мероприятии, посвященном Дню города, приняли участие 14 представительниц прекрасной половины человечества, успешно окончивших курсы местной студии по макияжу и маникюру. Именно в этих двух направлениях и состязались конкурсантки. На работу им выделили три часа, за которые они должны были подготовить по две модели. Затем состоялся парад моделей, благодаря которому жюри и зрители смогли по достоинству оценить усилия конкурсанток. Каждая из девушек смогла почувствовать себя поистине принцессой на балу, ведь все внимание присутствовавших на мгновение было приковано именно к ней.

По итогам состязания по маникюру третье место разделили Жулдыз Жазыкбаева и Акбота Берденова, второе место присудили Гульмайрам Ниязалиевой. Победительницей признана Назерке Оналбек. Среди мастеров по макияжу дипломы третьей степени у Аягоз Майлиевой и Аягоз Пайзуллае­вой, а Зере Амантай заняла почетное второе место. Лучшей оказалась Айгерим Арашапова. Награды им вручили руководитель областного управления социальных программ и координации занятости населения Гульдана Жауынбекова, заместитель акима Тараза Дауир Даулетов и руководитель центра «Анаға тағзым» Эльмира Мырза-Гали.

Не остались без внимания и девушки, ставшие моделями. На память им подарили сумки, изготовленные мастерами студии шитья и дизайна «Бойтұмар». Отметим также, что и мастера, и модели, участвовавшие в мероприятии, прошедшем при поддержке областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, были в основном многодетными матерями или членами многодетных семей.

– Говоря о красоте, нельзя не вспомнить о женщине. Нашей целью в первую очередь было формирование интереса к освоению профессий, помогающих другим людям выглядеть красиво, чувствовать себя комфорт­но в обществе, а также повышение уровня мастерства наших выпускниц. Для нас было важно, чтобы наши девушки и женщины не только продемонстрировали, чему научились, но и почувствовали себя в уютной и праздничной атмосфере, – отметила Эльмира Мырза-Гали.

Год назад в центре «Анаға тағзым» начала работу студия красоты, открывшая дорогу на рынок труда в сфере услуг многим домохозяйкам, многодетным матерям и девушкам. На сегодня ее выпускницами стали 166 горожанок. Подавляющее большинство из них уже работает в салонах красоты, а некоторые, не имеющие возможности выходить на постоянные места, принимают клиентов на дому.