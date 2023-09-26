С шиком и блеском

Статьи
57
Михаил Тё

Фестиваль «Әйелмен әлем әдемі» в Таразском центре духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» стал настоящим праздником красоты и грации.

Фото Юрия Кима

В мероприятии, посвященном Дню города, приняли участие 14 представительниц прекрасной половины человечества, успешно окончивших курсы местной студии по макияжу и маникюру. Именно в этих двух направлениях и состязались конкурсантки. На работу им выделили три часа, за которые они должны были подготовить по две модели. Затем состоялся парад моделей, благодаря которому жюри и зрители смогли по достоинству оценить усилия конкурсанток. Каждая из девушек смогла почувствовать себя поистине принцессой на балу, ведь все внимание присутствовавших на мгновение было приковано именно к ней.

По итогам состязания по маникюру третье место разделили Жулдыз Жазыкбаева и Акбота Берденова, второе место присудили Гульмайрам Ниязалиевой. Победительницей признана Назерке Оналбек. Среди мастеров по макияжу дипломы третьей степени у Аягоз Майлиевой и Аягоз Пайзуллае­вой, а Зере Амантай заняла почетное второе место. Лучшей оказалась Айгерим Арашапова. Награды им вручили руководитель областного управления социальных программ и координации занятости населения Гульдана Жауынбекова, заместитель акима Тараза Дауир Даулетов и руководитель центра «Анаға тағзым» Эльмира Мырза-Гали.

Не остались без внимания и девушки, ставшие моделями. На память им подарили сумки, изготовленные мастерами студии шитья и дизайна «Бойтұмар». Отметим также, что и мастера, и модели, участвовавшие в мероприятии, прошедшем при поддержке областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, были в основном многодетными матерями или членами многодетных семей.

– Говоря о красоте, нельзя не вспомнить о женщине. Нашей целью в первую очередь было формирование интереса к освоению профессий, помогающих другим людям выглядеть красиво, чувствовать себя комфорт­но в обществе, а также повышение уровня мастерства наших выпускниц. Для нас было важно, чтобы наши девушки и женщины не только продемонстрировали, чему научились, но и почувствовали себя в уютной и праздничной атмосфере, – отметила Эльмира Мырза-Гали.

Год назад в центре «Анаға тағзым» начала работу студия красоты, открывшая дорогу на рынок труда в сфере услуг многим домохозяйкам, многодетным матерям и девушкам. На сегодня ее выпускницами стали 166 горожанок. Подавляющее большинство из них уже работает в салонах красоты, а некоторые, не имеющие возможности выходить на постоянные места, принимают клиентов на дому.

#конкурс #Тараз #фестиваль #День города

Популярное

Все
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Улыбнитесь, дети, птичке
Земля и космос «Ульбы»
«Астана» внесла интригу
Как в районе «очистили» бюджет
Выдвижение кандидатов в районные акимы началось в Туркестанской области
«Мокрая» страда
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №29-НП
Зима приходит не внезапно
Smart-водоснабжение
Резиденцию – детям
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Девушка и двое маленьких детей погибли в пожаре в СКО
Когда объявят имена обладателей вакантных образовательных грантов
Эффект умелого управления
Я – твой ментор, ты – мой друг
Еще один завод
«Серебро» и четыре «бронзы»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
«Саммит для учебников истории»
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

Не быть наблюдателями
Я – твой ментор, ты – мой друг
Эффект умелого управления
Мастер своего дела

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]