С учетом взаимных интересов. Что обсудили Алихан Смаилов и Михаил Мишустин в Чолпон-Ате

На полях проходящего в Чолпон-Ате (Кыргызстан) заседания Евразийского межправительственного совета Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей, подкрепленный интенсивностью встреч на самом высоком уровне.

«Считаю, что нам следует продолжать последовательную совместную работу с учетом взаимных интересов», – сказал Премьер-министр.

Глава Правительства подчеркнул, что за прошедшие 30 лет между государствами налажен доверительный и конструктивный диалог. Динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов.

«Россия – наш основной торгово-экономический партнер. Мы имеем рост взаимного товарооборота на треть по итогам 2021 года и достижение рекордного показателя в $24,2 млрд. Первое полугодие 2022 года также отметилось ростом торговли на 5%. По итогам года мы рассчитываем на сохранение и развитие позитивного тренда», – отметил Алихан Смаилов.

При этом Премьер-министр добавил, что торгово-экономическая повестка в нынешних реалиях дополняется новыми пунктами, требующими оперативных, взвешенных и взаимоприемлемых решений.

«Нам следует продолжать последовательную совместную работу в прагматичном и доверительном русле», – подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что Россия дорожит добрососедскими отношениями и дружбой с Казахстаном.

«Мы видим хорошие перспективы для реализации совместных программ по импортозамещению. Есть условия для запуска новых стратегических проектов в таких сферах, как промышленность, энергетика, машиностроение, транспортная инфраструктура, мирный атом, цифровизация. Эти темы находятся на постоянной повестке нашего дня», – сказал Михаил Мишустин.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы поставок необходимой для промышленной кооперации продукции, транзита казахстанского сырья, а также беспрепятственного вывоза товаров.

Кроме того, рассмотрены вопросы газификации северных и восточных регионов Казахстана, деятельность Каспийского трубопроводного консорциума и магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак».