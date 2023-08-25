С заботой о детях

«Поддержка юных дарований – важное для нашего минис­терства направление работы. Разумеется, поддержка школ осуществляется не только через предоставление детям бесплатного питания, но и через закуп новых инструментов, дополнительные выплаты педагогам и другие меры. Весной министр Асхат Оралов посетил ряд творчес­ких учебных заведений Алматы, после чего было решено выделить еще 258 миллионов тенге музыкальной школе-интернату им. К. Байсеитовой и 161 миллион тенге – Казахской средней музыкальной школе-интернату им. А. Жубанова. В том числе и на питание для учащихся», – отметил вице-министр культуры и спорта РК Арман Жудебаев.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта, при корректировке республиканского бюджета на 2023 год были поддержаны предложения о выделении средств на питание не проживающих в интернате учеников 1–4-х классов на сумму более 84 млн тенге. В данный момент 340 учащихся этих школ, проживающих в интернате, обеспечиваются пятиразовым бесплатным питанием: 230 детей – в РКСМШИ для одаренных детей им. А. Жубанова и 110 учащихся – в РССМШИ для одаренных детей им. К. Байсеитовой.

Двум упомянутым музыкальным школам будет выделено 37 млн тенге: РССМШИ для одаренных детей им. К. Байсеитовой – 23,2 млн тенге и РКСМШИ для одаренных детей им. А. Жубанова – 13,8 млн тенге.

47,2 млн тенге на горячее питание детей 1–4-х классов получат школы при двух организациях высшего и послевузовского образования. Это Специализированная школа для одаренных детей при Казахской национальной академии хореографии (20,2 млн тенге) и Специализированная школа-интернат для одаренных детей при Казахском национальном университете искусств (27 млн тенге).