С заботой о детях

Свежий выпуск
1
Рустам Алмазов

По поручению Главы Государства с начала нового учебного года все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным питанием, в том числе и дети, которые учатся в школах, относящихся к сфере культуры.

«Поддержка юных дарований – важное для нашего минис­терства направление работы. Разумеется, поддержка школ осуществляется не только через предоставление детям бесплатного питания, но и через закуп новых инструментов, дополнительные выплаты педагогам и другие меры. Весной министр Асхат Оралов посетил ряд творчес­ких учебных заведений Алматы, после чего было решено выделить еще 258 миллионов тенге музыкальной школе-интернату им. К. Байсеитовой и 161 миллион тенге – Казахской средней музыкальной школе-интернату им. А. Жубанова. В том числе и на питание для учащихся», – отметил вице-министр культуры и спорта РК Арман Жудебаев.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта, при корректировке республиканского бюджета на 2023 год были поддержаны предложения о выделении средств на питание не проживающих в интернате учеников 1–4-х классов на сумму более 84 млн тенге. В данный момент 340 учащихся этих школ, проживающих в интернате, обеспечиваются пятиразовым бесплатным питанием: 230 детей – в РКСМШИ для одаренных детей им. А. Жубанова и 110 учащихся – в РССМШИ для одаренных детей им. К. Байсеитовой.

Двум упомянутым музыкальным школам будет выделено 37 млн тенге: РССМШИ для одаренных детей им. К. Байсеитовой – 23,2 млн тенге и РКСМШИ для одаренных детей им. А. Жубанова – 13,8 млн тенге.

47,2 млн тенге на горячее питание детей 1–4-х классов получат школы при двух организациях высшего и послевузовского образования. Это Специализированная школа для одаренных детей при Казахской национальной академии хореографии (20,2 млн тенге) и Специализированная школа-интернат для одаренных детей при Казахском национальном университете искусств (27 млн тенге).

#питание #Образование #школьники #школы #музыкальные школы

Популярное

Все
Театр уходит в горы
Алға, «Барыс»!
Мечами и топором традиции в массы несём
Лик богини Умай и странная парочка
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Как выучить язык и обрести друзей
Виноградной лозы притяженье
Хрупкие, но сильные духом
Страна между двух гигантов
Освещать и просвещать
Главный подарок к 1 сентября
Будет желание – будет и результат
Твори добро
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
«Субботник» для отвода глаз
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Водительские права по новым правилам
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Кража невест: традиция или преступление?
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы

Читайте также

Твори добро
Главный подарок к 1 сентября
Когда у вашего близкого человека ВИЧ
Вместить невместимое

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]