Сагинтаев обсудил с представителями ТПП "Франция-Казахстан" перспективы расширения сотрудничества
В Үкімет үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями Торгово-промышленной палаты "Франция-Казахстан" во главе с президентом Палаты, генеральным директором ТОО "КАТКО" Жераром Фриесом, передает Кazpravda.kz.
По информации пресс-службы главы Правительства, в рамках встречи рассмотрены вопросы расширения казахстанско-французских отношений в области торговли и инвестиций, энергетики и нефтехимии, переработки сельхозпродукции, туризма и других сферах.