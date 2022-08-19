Сахар подорожал почти на 87% за год в Казахстане

Сахар подорожал на заметные 87% за год в Казахстане. При этом производство выросло на 9%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

За январь-июнь 2022 года в стране произвели 149,1 тысячи тонн сахара – на 9% больше, чем годом ранее. Наибольший объём производства традиционно пришёлся на Жамбылскую область: 96 тысяч тонн, плюс 16,4% за год. Доля региона от всего объёма производства по Казахстану составила 64,3% против 60,3% годом ранее.

По итогам января-мая текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сахар на 57,1% против 48% годом ранее.

Доля импорта соответственно сократилась с 52 до 42,9%. В страну завезли 63,5 тысячи тонн сахара, минус 38,9% за год. Объём реализации на внутреннем рынке также уменьшился: на 25,6%, до 147,7 тысячи тонн.

За январь-июнь 2022 года в страну завезли 210,6 тысячи тонн тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в твёрдом состоянии на сумму 126,4 млн долларов США. Сокращение объёма в натуральном выражении составило 11,3%, в денежном, напротив, наблюдался рост на 15,3%.

Из стран СНГ Казахстан завёз 65,3 тысячи тонн сахара и сахарозы – на 45,7% меньше, чем годом ранее. Основной объём импорта пришёлся на Россию: 62,4 тысячи тонн, годовое сокращение – на 42,5%.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завёз 145,3 тысячи тонн сахара – на 23,9% больше, чем годом ранее. Здесь основной объём пришёлся на Бразилию: 107,7 тысячи тонн, годовой рост – на 24,1%.

В июле текущего года килограмм сахара в стране в среднем стоил 537 тенге – сразу на 86,6% больше, чем годом ранее.

Сильнее всего рост цен на сахар ощутили жители Жамбылской области: в 2,2 раза больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Алматы и Карагандинская область. Наименьший рост цен был отмечен в столице: плюс 58,3%.

Среди крупных городов страны дороже всего килограмм сахара стоил в Алматы (581 тенге), Конаеве (555 тенге) и Атырау (554 тенге). Самая низкая цена была зафиксирована в Актобе (449 тенге).