Рог изобилия как талисман

Система узоров у казахов многоликая и разнообразная. Как правило, выделяют несколько групп орнаментов: зооморф­ные, растительные, космогонические, антропоморфные.

Наиболее известным из зоо­морфных узоров является қошқар мүйіз – бараньи рога или арқар мүйіз – рога архара. И это вполне логично, ведь животноводство у казахов служило не просто основой быта, а самым настоящим фундаментом экономики, на котором строилась стройная система жизнеобеспечения.

О значении и смыслах казахских узоров нам рассказал ученый, мастер прикладного искусства, лауреат премии меценатов Костанайской области «Қазына», краевед, автор книг «Кейкі батыр», «Ою ой, өрнек сал», «Оюмен ой айтқан елміз» Шоптибай Байдильдин. Он не просто мастер-орнаменталист, он – исследователь и художник, возродивший и популяризирующий казахские орнаменты. Шоптибай Байдильдин возродил тысячи узоров, основанных на традиционных мотивах, таких как қошқар мүйіз, аққу оюы и других зооморфных, геометрических и символических элементах, стремясь сохранить их значение и передать знания новому поколению через свои книги и мастер-классы.

В своей книге «Ою ой, өрнек сал» Шоптибай Байдильдин подробно описывает все виды узоров, аргументированно, на примерах показывает смысловое значение каждого из них. Изучив книгу, начинаешь понимать, почему так важно правильно использовать элементы орнамента как в быту – при изготовлении разных изделий, в том числе ювелирных, так и при пошиве одежды.

Узор – не просто витиеватые рисунки, коими наши предки украшали бытовые предметы и одежду, это настоящий культурный код, в котором зашифрованы важные смыслы. Орнаментальное искусство – величина сакральная, и относиться к нему нужно с должным уважением, учитывая посыл, который оно несет.

– Қошқар и архар – персонажи, издавна особо почитаемые. Архар – горный дикий баран, символ силы, выносливости, олицетворение связи с небом (көк) и солнцем, – говорит Шоптибай Байдильдин. – Қошқар – это стойкость и сила духа, упорство в достижении целей, мужество, плодородие. Орнамент қошқар мүйіз – это древний символ, означающий силу, жизненную энергию, связь с предками. Считалось, что узор, нанесенный на домашние изделия, служит оберегом, помогает сохранять береке – благодать дома.

Стоит отметить, что қошқар считался сакральным животным, и так даже называли детей, веря, что малышу перейдет сила и упорство қошқара. К примеру, широко известны в степи имена батыра Шакшака Жанибека Қошқарулы, батыра Сары Қошқара, мудреца и знатока Корана святого Қошқар-ата и других.

Хорошо известны также зооморфные узоры түйе табан – верблюжий след, құсмұрын – птичий клюв, құс құйрық – птичий хвост, қазмойын – лебединая шея... К слову, лебединая тема тоже весьма популярна в орнаментальном искусстве казахов. Узоры с лебедиными мотивами чаще всего использовались при подготовке приданого дочери: қос аққу – два лебедя, қанатты ою – крылатый узор, аққулар жұбы – лебединая пара. Мастерицы вышивали их, стараясь через стежки передать энергию теплых пожеланий вечной любви.

В целом же «птичий след» в узорном ряду казахов довольно обширен. Ителгі – балобан, қырғауыл – фазан, ақиық – могильник, сұңқар – сокол, қыран – орел, үкі – филин, көгершін – голубь. Все это не просто перечисление птиц, а названия узоров, которые использовались для украшения изделий и жилища. Конечно, каждый узор несет в себе сакральный смысл: голубь – это мир и благополучие, орел, ястреб, сокол – это зоркость, сила и мощь, филин – мудрость...

– Узоры с птичьими мотивами в современной жизни можно использовать в оформлении сцены, этнографических комнат, дворцов бракосочетания, игровых в детских учреждениях, – говорит Шоптибай Байдильдин и подчеркивает, что у каждого узора есть свое предна­значение и мес­то, где его можно размес­тить. И украшая орнаментом одежду, головные уборы, нужно следовать этим правилам, иначе возникает нелепица.

Табель о рангах

Этностиль сегодня актуален, изделия с пометкой «этно» весьма популярны. На рынке представлены разные производители и товары. От простых платьев для дома, где от этно лишь элемент орнамента, до верхней одежды с ярким принтом в национальном стиле. Причем некоторая одежда позиционируется как продукция класса премиум и люкс. Возможно, называя наряды нишевыми, дизайнеры имеют в виду материал, из которого изготовлена одежда, его штучность, оригинальность и прочие характеристики.

Но самым главным в этностиле должна быть именно содержательная часть, грамотное использование элементов и узоров. А вот с этим пока все не так радужно, можно даже сказать, что совсем плохо.

– Пора разработать правила, таблицы и закрепить их на законодательном уровне, чтобы использование узоров было единым, в соответствии с нормами, выработанными веками, – считает Шоптибай-ага. – Необходимость создать единый стандарт использования узоров назрела давно. Я не раз поднимал этот вопрос, обращался в разные ведомства, но, увы, внятного ответа так и не получил. Нужно провести конференцию совместно с Союзом ремесленников, чтобы все мастера, работающие с узорами, могли принять в ней участие, получить на руки документ, определяющий порядок использования орнаментов.

Узоры на одежде казахов были не просто декоративным элементом, а нас­тоящей визиткой, рассказывающей о владельце одеж­ды или вещи практичес­ки все: возраст, пол, принадлежность к жузу и роду и даже социальное положение. Одежда и головной убор казаха – это своеобразная информационная табель о рангах.

Вышивая или рисуя те или иные узоры, не имея базовых знаний об их смысле, значении, можно безнадежно исковеркать изначальный посыл.

– Надо понимать, что ни в одеж­де, ни в бытовых предметах не было ничего случайного. Вот, например, на бесік вешали перо филина, и это служило не только оберегом от злых духов, но и имело функциональную пользу. Наши предки вели кочевой образ жизни, а это степь и мошкара, комары. Так вот қауырсын – перо филина – прекрасно справлялось с ролью фумигатора, отгоняя назойливых мошек от люльки малыша, – делится Шоптибай-ага.

К слову, в женской одежде и ювелирных украшениях преимущественно использовались узоры с растительными мотивами – цветы, листья, а также космогонические – солнце, луна, звезды.

– К примеру, есть узоры, которые являются частью от целого орнаментального полотна – сарғалдақ, таңбаөрнек, сегізқырлы, и использовать их фрагмент в украшении шапана, камзола, тақии недопустимо! Для таких случаев подойдут узоры оймақ, бойтұмар, шақша и другие, – отмечает эксперт. – Кроме того, нужно различать, какие узоры сугубо для домашнего текстиля, а какие для украшения седла, тақии, шапана джигита.

Свои «личные» узоры есть и для свадебных нарядов и украшений. Так, саукеле украшают специальным орнаментом сау­келе ою, кольца для құдағи – узором құдағи жүзік, кольца для молодоженов – неке жүзік. Праздничную занавеску, за которой сидит невеста, вышивают узором шымылдық.

Также существуют узоры, предназначенные для ремней, седла, көрпеше – да и вообще для всего есть свои узоры. Нужно лишь знать, какой куда помес­тить, чтобы было не только красиво, но и гармонично, и главное, чтобы узор работал, то есть выполнял свою роль и нес в жизнь обладателя вещи береке – благодать.

Жизнь в эстетике

Шоптибай-ага родился в Костанайской области и всю сознательную жизнь посвятил изу­чению культурного наследия казахов. Много лет трудился в Педагогическом институте им. Ыбырая Алтынсарина в городе Аркалыке. Он настоящий исследователь, неутомимо изучаю­щий историю орнаментального искусства казахов. К тому же он – прак­тик. Умеет вырезать потрясающие узоры, причем без всяких замеров, с математической точностью определяя, как говорится, на глаз, все пропорции. Он изучает значение каждого элемента, связывая его с культурой и мировоззрением предков.

Его коллекция узоров превышает 3,5 тыс. разных оранментов, которые он реанимировал, не дав им уйти в забытье. В разные годы он по приглашению организаторов возил свою коллекцию на выставки и торжественные мероприя­тия. Возможно, кто-то видел их в Музее Первого Президента, на ЭКСПО-2017. К слову, экспонаты выставлялись также в Турции, на Олимпийских играх в США.

Шоптибай-ага убежден, что узоры – это национальное дос­тояние:

– Наши орнаменты – это бренд, очень яркий элемент национальной идентификации. И нужно их популяризировать, рассказывать о них, чтобы каждый казахстанец знал смысл и значение основных узоров.

Мне довелось побывать у него дома, в котором ты чувствуешь, что попал в настоящий зал искусств. На стенах – узоры самые разные, воссозданные им по древним рукописям. По крупицам собирая факты, он дает забытым узорам новое дыхание, возвращает их к жизни.

При этом Шоптибай Байдильдин не ждет наград и не имеет регалий, он просто трудится, делая все для того, чтобы сохранить огромный пласт культуры народа. Сегодня он уже на заслуженном отдыхе, но исследовательскую работу не прекращает. Острый глаз, твердый и пытливый ум, а также огромное желание сберечь и донести до потомков настоящее богатство своего народа, заключенное в замысловатых рисунках орнаментов, – таков Шоптибай Байдильдин.