Саксаул посадят при помощи авиации на дне Аральского моря

Вопросы создания лесомелиоративных насаждений на осушенном дне Аральского моря обсудили в Минэкологии, сообщает Kazpravda.kz
По информации ведомства, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев провел совещание по вопросам создания лесомелиоративных насаждений на осушенном дне Аральского моря, в том числе применения аэропосева.
В обсуждении приняли участие представители Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А.Н. Букейхана, авиакомпании «КазАвиация».
По итогам совещания были даны поручения комитету лесного хозяйства и животного мира и Казахскому научно-исследовательскому институту лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А.Н. Букейхана, касающиеся рекомендаций по созданию и содержанию агролесомелиоративных насаждений на осушенном дне Аральского моря с учетом накопленного опыта прошлых лет.
Также принято решение провести осенью аэропосев саксаула на осушенном дне Аральского моря.