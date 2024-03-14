Саксаул посадят при помощи авиации на дне Аральского моря

Фото: пресс-служба Минэкологии

По информации ведомства, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев провел совещание по вопросам создания лесомелиоративных насаждений на осушенном дне Аральского моря, в том числе применения аэропосева.

В обсуждении приняли участие представители Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А.Н. Букейхана, авиакомпании «КазАвиация».

По итогам совещания были даны поручения комитету лесного хозяйства и животного мира и Казахскому научно-исследовательскому институту лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А.Н. Букейхана, касающиеся рекомендаций по созданию и содержанию агролесомелиоративных насаждений на осушенном дне Аральского моря с учетом накопленного опыта прошлых лет.

Также принято решение провести осенью аэропосев саксаула на осушенном дне Аральского моря.