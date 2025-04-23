Когда-то Аральское море было четвертым в мире по величине пресноводным водоемом, но в 60-х годах минувшего столетия стало мелеть и высыхать. К 1997-му от его прежнего размера осталась примерно десятая часть. Причина – неконтролируемый забор воды из Амударьи и Сырдарьи для орошения обширных хлопковых и рисовых полей.

Страны региона, в том числе Казахстан, пытаются смягчить экологическое бедствие, прибегая к массовым посадкам на высохшем дне моря саксаула. Как изменилась благодаря этим мерам ситуация – в интервью министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева.

– Ерлан Нуралиевич, работы по облесению высохшего морского дна продолжаются с 90-х годов прошлого века. Для чего это делается и каких успехов удалось добиться казахстанским лесоводам?

– Сегодня эту территорию часто называют пустыней Аралкум. Общая площадь осушенного дна Аральского моря (ОДАМ) составляет около 6 миллионов гектаров, в том числе на территории Казахстана располагаются 2,8 миллиона гектаров этой рукотворной пустыни. Наиболее приемлемым способом для снижения негативного воздействия экологической катастрофы стало облесение высохшего дна растениями-псаммофитами.

Они укрепляют своими корнями рыхлую солевую поверхность, противостоят выносу солей и эффективны для борьбы с подвижными песками. Ставка была сделана на саксаул – одно из растений, которое способно выжить в условиях пустынного маловодья.

С точки зрения экологической физиологии, фитоценологии и хозяйственного учета саксаульники – одни из самых уникальных и характерных типов рас­тительных сообществ для пустынных территорий. В природе они ценны для регулирования водных ресурсов, мелио­рации, укрепления песков и защиты пастбищ, для человека представляют интерес и как хозяйственный ресурс – источник топлива.

Из трех видов рода Haloxylon, которые встречаются в Казахстане, черный и белый саксаулы имеют широкий ареал в пустынных районах Ирано-Туранского региона и Аравийского полуострова. Саксаул зайсанский обитает исключительно на востоке и юго-востоке республики.

В Казахстане саксауловыми лесами занято свыше семи миллионов гектаров – около 52 процентов от площади всего лесного фонда. Саксаул не перес­тает удивлять своей жизнестойкостью и уникальными способностями. Корни одного куста могут удерживать до четырех тонн песка и соли.

В саксауловых насаждениях уже на второй год после посадки скорость перемещения песка в приземном слое снижается на 20 процентов, через пять лет – на 80 процентов. На седьмой год высаженные саксаульники на 100 тысячах гектаров способны задерживать вынос в воздух свыше 100 тысяч тонн соли, пыли и песка. Саксаул меняет место обитания, поэтому может возродить в пустыне жизнь.

С начала независимости – с 1991 по 2020 год – работы по фитолесомелиорации на ОДАМ проведены на 195 тысячах гектаров. Общая площадь лесов, включая естественное заращивание, составляет 371 000 гектаров. В

2008–2014 годах в Казахстане осуществлялся проект «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории респуб­лики», финансируемый за счет займа Всемирного банка, гранта Глобального экологического фонда.

Позднее под эгидой Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов совместно с Лесной службой Республики Корея в период с 2018 по 2020 год были высажены саженцы саксаула на 13,3 тысячах гектаров.

Для максимальной приживаемости лесомелиоративные работы проводятся на основании научных рекомендаций и рабочих проектов, при этом большое внимание уделяется механизации труда.

– Какие виды растений, помимо саксаула, высажены на дне Аральского моря? Почему были выбраны именно они?

– Сильная засоленность ОДАМ диктует применение лишь весьма ограниченного ассортимента древесно-кус­тарниковых пород. В основу работ по облесению легла технология создания лесных культур, разработанная под руководством профессора Владимира Семеновича Каверина. На менее засоленных почвах сеют (высаживают) саксаул, на более засоленных – галофиты, то есть растения с высокой стойкостью к солончаковым почвам.

Ученые КазНИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А. Букейхана на осушенном дне Аральского моря рекомендуют посев кандыма голова Медузы (жузгун) и саксаула черного; нескольких видов солянки – Палецкого, Рихтера, Гребенщика, восточной и древовидной, а также саксаула черного в песконакопительные борозды; соляноколосника каспийского и сарсазана.

Благодаря многолетнему труду отечест­венных ученых-лесоводов усовершенствованы технологии посадок и посева саксаула и его агротехника. С 2023 года помимо саксаула черного начат посев карабака. В настоящее время сотрудники КазНИИЛХА проводят опыты по посеву на ОДАМ анабазиса, селит­рянки Шобера и других галофитов с применением адсорбирующих влагу веществ, удобрений и стимуляторов рос­та. Кроме того, изучают возможность применения беспилотных летательных аппаратов для посева семян на ОДАМ.

– Какая еще научная работа проводится в рамках залесения обнажившегося морского дна?

– Казахстанские ученые большое внимание уделяют изучению почв в регионе. В результате многолетних наблюдений на ОДАМ в зависимости от солевого режима почв, уровня грунтовых вод и их минерализации ими выделены три типа лесорастительных условий, на которых проводятся лесомелиоративные работы: хорошие, удовлетворительные и условно лесопригодные. Ученые предложили осваивать донные отложения в три этапа. В первую очередь засаживаются площади с песчаными и супесчаными отложения­ми. Во вторую – участки донных отложений с навеянным песчаным чехлом.

И только затем возможно создание мелиоративных насаждений на донных отложениях тяжелого механического состава с навеянным песчаным чехлом до 10 сантиметров.

Сотрудниками КазНИИЛХА выделены четыре категории лесорастительных условий на осушенном дне Аральского моря, в основу которых положены характер и степень засоления грунта, в особенности верхнего корнеобитаемого слоя, глубина залегания грунтовых вод, их минерализация. Определение группы лесопригодности дает возможность подобрать ассортимент растений для посева и посадки.

– Ерлан Нуралиевич, какие проб­лемы приходится решать, выращивая лес в экстремальных условиях ОДАМ?

– На территории ОДАМ сложные почвенно-климатические условия, и это первая проблема. Тут в основном преобладают солончаки. Молодые посадки и даже взрослые растения очень чувствительны к засухам, заморозкам и экстремальным температурам. Все это плохо влияет на их приживаемость.

Вторая: недостаток качественного посадочного материала, низкая приживаемость сеянцев и низкая всхожесть семян. Если лабораторная всхожесть семян саксаула составляет в среднем 62 процента, то в натуре не превышает 27 процентов.

Лесомелиоративные работы на ОДАМ финансируются крупными компаниями. Так, в марте – апреле прошлого года на средства АО «НК «КазМунайГаз» проведена масштабная посадка саксаула. На бывшем дне было высажено более 4,4 миллиона саженцев на 15 тысячах гектаров. В конце прошлого года привлечены средства компании «КАТКО». За счет них проведены работы на 132 тысячах гектаров.

План текущего года составляет 308 тысяч гектаров, в том числе министерства – 208 тысяч гектаров и акимата Кызылординской области – 100 тысяч гектаров. Вопрос финансирования оставшихся 208 тысяч гектаров лесомелиоративных работ прорабатывается.

– Известно, что для обеспечения посадочным материалом на ОДАМ построен лесопитомник. В связи с этим как изменятся подходы к посадке саксаула и темпы этих работ?

– Действительно, в рамках осуществления проекта, финансируемого Всемирным банком, в Казалинске завершено строительство питомника площадью 33 гектара. Здесь, согласно проекту, будут выращивать сеянцы саксаула и галофитных кустарников для дальнейшей посадки на ОДАМ.

Производительность питомника – три миллиона сеянцев ежегодно. Кроме того, министерство планирует создать новый лесной питомник непосредственно на осушенном дне. Получаемый там посадочный материал будет более адаптирован к аридным условиям осушенного дна, что повысит качество лесных культур. Для его строительства подобран соответствующий участок, на котором пробурена скважина глубиной 450 метров, разрабатывается проектно-сметная документация.

– Когда на дне Арала может быть создана полноценная экосистема? Сколько времени для этого может потребоваться? Обладает ли искусственно высаженный лес способностью жить как полноценный биокомплекс?

– Восстановление полноценной экосис­темы на ОДАМ в том виде, в котором она существовала прежде, маловероятно. Но фитомелиоративные насаждения, созданные в Аралкуме, уже заселяются животными, правда не в таком количест­ве и разнообразии, как в естественных экосистемах. Там можно встретить грызунов (например, песчанок), ящериц, змей, а также птиц, использующих лес как место для отдыха и гнездования во время миграций, куланов и зайцев-толаев. Появление животных способствует распространению семян растений и формированию почвенной биоты.

В процессе жизнедеятельности растения дают возможность существовать почвенной биоте (бактериям, грибам и другим организмам). Таким образом запускается новый процесс образования почвы, формируются условия для появления древесно-кустарниковых пород.

Важно, что и местное население стало понемногу возвращаться, работать на высадке саксаула и ему подобных кус­тарников. Например, в прошлом году на таких полевых работах трудились 280 человек. Они были помощниками трактористов, сборщиками семян.

Также в марте прошлого года проведен первый эковолонтерский проект Syr qorǵany – sekseýil, в рамках которого более 80 волонтеров высадили на дне Аральского моря свыше 5 100 саженцев саксаула. Хочу отметить обширную географию волонтеров – это Алматы, Талгар, Астана, Ташкент, даже США. Активные граждане Кызылординской области, а именно жители Шиели, Жанакоргана также приняли участие в проекте.

Для сохранения саксауловых лесов 30 октября 2024 года утвержден приказ министра экологии и природных ресурсов республики № 260 «О запрете рубок в саксауловых лесах на участках государственного лесного фонда». В связи с этим Кызылординская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира постоянно проводит рейды.

– Расскажите о вкладе соседних государств и международных организаций в решение этой глобальной проблемы. Был ли полезен обмен опытом?

– Учитывая, что обмеление Аральского моря является глобальной проблемой, Министерство экологии и природных ресурсов привлекает международных доноров, в том числе Международный фонд спасения Арала, Всемирный банк, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) и другие организации для проведения почвенно-изыскательских и консультативных работ на ОДАМ, укрепления материально-технической базы лесных учреждений Кызылординской области. Правительство Узбекистана также организует мероприятия по высадке саксаула на высохшем дне Аральского моря.

Хочу отметить: сложившееся многолетнее сотрудничество между нашими странами положительно сказывается на комплексном решении проблемы Приаралья.

– Какие задачи стоят в краткосрочной и долгосрочной перспективах?

– Для повышения качества работ на ОДАМ и постоянного научного сопровождения министерством открыт в Кызылорде филиал Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации.

Специалисты института будут изу­чать агротехнические мероприятия при осенне-весенних лесокультурных работах на ОДАМ (правильное ведение посевных и посадочных схем, сбор и обработка лесных семян, выкапывание и транспортировка сеянцев), заниматься научным мониторингом и анализом создания лесокультурных насаждений.

Для поддержания экосистемы, соз­даваемой на ОДАМ, на базе Аральского учреждения лесного хозяйства и лесничества Уялы Казалинского учреж­дения лесного хозяйства планируется организовать государственный лесной природный резерват «Арал орманы» площадью более миллиона гектаров и придать ему статус особо охраняемой природной территории.

Сотрудники резервата будут продолжать работы по лесомелиорации и обеспечивать охрану уже имеющихся насаждений.