Сам не умеешь – поучи другого!

«Ролевые игры» среди участников дорожного движения – прямой путь к беде. Особенно если это игра в «учителей» и «учеников».

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Визг тормозов вмиг заставил обернуться многочисленных пешеходов погожим весенним вечером: ведь рядом пешеходный переход, а напротив – школа! Что случилось? Огромный внедорожник «Тойота-Секвойя» замер без видимых причин, помедлил секунду и вдруг резко сдал назад, заставив следовавшего за ним водителя «Шевроле-Кобальт» резко затормозить. Тот успел!

Не желая примерять роль «ученика», он вышел из машины и направился к «учителю». Ситуация накалялась. Кто же учитель? Юнец, у которого «бродит кровь» по весне? Отнюдь! «Коучем-самоучкой» оказался солидный мужчина.

Группа подростков тоже бросилась разбираться с «дедулей». В итоге общими усилиями конфликт погашен. Участники разошлись-разъехались, но вопросы остались. Допускаю, что «драйвер» «Шевроле» создал ранее аварийную ситуацию. Что-то там случилось, конечно. Но ответка водителя «Тойоты» разом перевернула все с ног на голову.

А нам остается быть благодарными учениками. Ведь со стороны видней! И недаром Антон Палыч Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак – учить…