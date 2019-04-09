​Сам себе контролер

480
Александра Власова

По итогам проведения проверок мониторинговыми группами в регионах были выявлены остатки лекарственных препаратов и медизделий за 2016–2017 годы в 11 регионах страны на общую сумму 4,3 млрд тенге. При этом в Информационной системе лекарственного обеспечения (ИСЛО) по регионам остатки отсутствуют, все лекарства списаны пациентам. По итогам проверок Генеральной прокуратуры в регионах на сегодняшний день возбуждено более 20 уголовных дел.

Проведен мониторинг анализа рационального использования лекарственных средств и обеспеченности лекарствами пациентов с психическими, онкологическими заболеваниями, ВИЧ/СПИД и больных туберкулезом в 2018 году. В 70 медорганизациях Казахстана выявлены нарушения и материалы мониторинга переданы в Генеральную прокуратуру РК для принятия мер.

Министерством здравоохранения РК завершена интеграция Регистра диспансерных больных с Информационной системой лекарственного обеспечения МЗ РК и Единой фармацевтической сис­темой «СК-Фармация», запущен интерактивный справочник по остаткам лекарственных препаратов в медорганизациях.

– Теперь заявки медорганизаций на лекарственные препараты стали еще более прозрачны для пациентов. Справочник выполнен в формате интерактивной карты, где пациенты сами смогут увидеть в онлайн-режиме всю информацию по заявке медицинских организаций на лекарственные средства: была ли размещена заявка на искомый препарат медицинской организацией, в каком количестве и по какому графику, а также его наличие на текущий момент и планируемые сроки следующих поставок, – сказала председатель Комитета фармации МЗ РК Людмила Бюрабекова в СЦК.

Сегодняшнего дня цены на все лекарственные средства будут регулироваться МЗ РК с учетом гибкой регрессивной системы оптовых и розничных наценок. С мая все цены будут размещены на интернет-ресурсах Минздрава, а также будет разработано мобильное приложение.

Для контроля фактического отпуска лекарств реализован проект по рассылке SMS-оповещений пациентов, чьи данные, как получателей бесплатных лекарств, отражены в информационной системе лекарственного обеспечения. В проекте участвовало 3 млн телефонных номеров из базы, которым рассылалась SMS-информация о номере рецепта и дате предоставления лекарства. В случае, когда пациент не получал эти медикаменты, ему предлагалось направить в ответ на SMS-уведомление цифру «0» или позвонить в контакт-центр «СК-Фармация» по номеру 1439. Звонок и SMS – бесплатны.

Информация по каждому звонку и SMS были проанализированы, поступил 2 881 отклик пациентов.

Как сообщил и. о. председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берик Шарип, 441 пациент не получал указанных препаратов, 32 человека не состоят на диспансерном учете и никогда не получали бесплатных лекарств, еще 10 пациентам лекарства были выданы частично. Наибольшее число отзывов о неполучении препаратов направили жители Атырауской, Кызылординской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей, а также городов Алматы и Нур-Султан.

Кроме того, мониторинг позволил выявить 10 медицинских организаций, в которых зафиксировано наибольшее количество несоответствий данных о выписанных и отоваренных пациентом рецептах. Напомним, список лекарств и изделий медицинского назначения, закупаемых для бесплатного лекарственного обеспечения, на 2019 год включает 1 201 позицию – это медикаменты как для стационаров, так и для амбулаторного лекарственного обеспечения диспансерных пациентов.

Предварительно от медорганизаций поступили заявки по списку на сумму более 203 млрд тенге. Всего отгружено медикаментов на сумму 33,5 млрд тенге. За первый квартал выписано порядка 2,1 млн рецептов на сумму 14 млрд тенге, из них уже обеспечены рецепты на сумму 13 млрд тенге.

