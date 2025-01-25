Самая длинная пешеходная улица станет и самой красивой

Как сообщил аким города ­Серик Мухамедиев, улица, которую жители областного центра считают самой длинной пешеходной улицей в мире, станет еще комфортнее, будет выглядеть современно, сохранив при этом свой самобытный облик.

Проект реконструкции разделен на три этапа. Основные изменения коснутся расширения улицы, обновления освещения, замены брусчатого покрытия и добавления новых архитектурных элементов. Особое внимание уделят объектам бизнеса, расположенным вдоль улицы. Все предприниматели обязаны будут за свой счет привести фасады своих зданий в соответствие с новым единым архитектурным стилем.

Серик Мухамедиев заверил, что зеленые насаждения на улице не пострадают. Более того, для создания комфорт­ной городской среды предприятия общественного питания получат возможность организовать уличные зоны обслуживания, что станет еще одним шагом к превращению улицы в популярное место отдыха горожан и гостей. В теплое время года в разных местах на улице Конституции можно послушать уличных музыкантов. Самым популярным считается музыкальное трио, выступающее возле краеведческого музея.

Не только музыканты, но и художники любят эту улицу. Член Союза архитекторов ­Казахстана, художник-урбанист Александр Листопадний написал несколько акварелей с видами улицы Конституции.

– Мы делаем все, чтобы Петропавловск становился современным и удобным для жизни городом. Улица Конституции Казахстана – наша визитная карточка, – подчерк­нул Серик Мухамедиев.