Самолет упал на жилой дом в России

Самолет Су-34 упал на жилой дом в городе Ейске в Краснодарском крае России, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в Минобороны России, при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение бомбардировщик Су-34, самолет упал в черте города Ейска.

Летчики катапультировались. По их данным, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

На месте падения Су-34 произошло возгорание топлива самолета.

В жилом доме 9 этажей. Произошло загорание с 1-го по 5-й этажи. По предварительным данным, после падения самолета на дом повреждено 15 квартир, огонь охватил площадь в 2 тысячи квадратных метров, сообщили в экстренных службах.

Информация о погибших и пострадавших уточняется, сообщили в ГУ МЧС.