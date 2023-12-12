Самолеты замерзают из-за лютого мороза в Астане: более 20 рейсов задержались

В аэропорту Астаны обратились к пассажирам в связи с задержками авиарейсов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

12 декабря с 00:00 до 16:00 в аэропорту Астаны было выполнено 44 рейса на вылет. 21 из них вылетел с задержками из-за морозов ниже 30 градусов.

Из-за замерзания багажных отсеков, стоек шасси, двигателей самолетов и спецтехники обслуживание воздушных судов на перроне затруднено, отметили в аэровокзале. Аэропорт работает на максимуме для сокращения задержек рейсов и находится на постоянной связи с авиакомпаниями.