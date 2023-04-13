Самрук-Қазына будет ежегодно выделять не менее 7% от чистого дохода фонду "Қазақстан халқына"

АО «ФНБ «Самрук-Қазына» будет ежегодно выделять не менее 7% от чистого дохода общественному фонду «Қазақстан халқына». Соответствующие правила, регламентирующие порядок выделения средств, утверждены постановлением Правительства РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Фото: primeminister.kz

Согласно постановлению, «Қазақстан халқына» обязан использовать перечисленные средства по целевому назначению. Отметим, на сегодня фонд реализует более 25 благотворительных программ в шести направлениях, среди которых медицина, образование, спорт, культура, социальная поддержка, а также оказывает помощь при ЧС.

В частности, действуют программы по обеспечению пациентов лекарственными средствами, молодежи и детей с инвалидностью инновационными протезно-ортопедическими изделиями; созданию опорных сельских школ, центров раннего вмешательства, центров для детей с аутизмом; оснащению медорганизаций современным оборудованием; предоставлению образовательных грантов выпускникам сельских школ и студентам из социально уязвимых слоев населения и многие другие.

Напомним, инициатива о ежегодном перечислении не менее 7% от чистого дохода «Самрук-Қазына» в общественный фонд «Қазақстан халқына» была озвучена главой государства в послании народу «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».