Не менее 7% от дохода "Самрук-Казына" будут перечислять в "Қазақстан Халқына"

Проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» рассмотрели на заседании Правительства, прошедшем под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Данный документ представил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Проект Плана состоит из комплекса системных и отраслевых мер из 109 мероприятий по 6 направлениям, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан.

Глава Миннацэкономики коротко остановился на каждом направлении. Так, «Новой экономической политике» предусмотрена реализация 22 мероприятий.

«В целях повышения инвестиционной привлекательности коммунальных предприятий будут выработаны предложения по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, за исключением монопольных и олигопольных рынков», — сказал он.

Для перехода на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции» будет проведена работа по обновлению концепции регулирования сферы естественных монополий.

В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан проект нового Налогового кодекса, а для дальнейшего сокращения бюрократии в бюджетном планировании и совершенствования межбюджетных отношений будет разработан новый Бюджетный кодекс. Также будет принят закон «О государственных закупках», предусматривающий, в том числе, приоритет качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг.

По направлению «Развитие реального сектора» запланировано 15 мероприятий.

Для привлечения инвестиций в разработку недр будут внесены соответствующие изменения в законодательство по упрощению процедур.

В целях повышения эффективности деятельности СЭЗ планируется внедрить ряд мер, в том числе дифференцированный подход к предоставлению инвестиционных льгот в СЭЗ.

«В целях реформирования архитектурно-строительной деятельности, также актуализации устаревших строительных стандартов и норм будет принят концептуально новый документ – Градостроительный кодекс», — сообщил министр нацэкономики.

Также планируется переформатировать деятельность Фонда «Самрук-Казына» в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом акций компаний в стратегически важных секторах.

Будут подготовлены новые долгосрочные подходы к субсидированию агропромышленного комплекса.

Для решения накопившихся проблем в водной сфере планируется активизировать работу Водного совета при Правительстве с привлечением экспертов, а также будет разработан трехлетний комплексный план развития водной отрасли.

По третьему направлению «Стратегические инвестиции в будущее страны» будет реализовано 37 мероприятий.

В целях решения проблем аварийных и трехсменных школ в рамках нового нацпроекта «Комфортная школа» до 2025 года будут построены школы на 800 тысяч ученических мест.

В сфере здравоохранения в целях удовлетворения нужд сельских жителей страны разрабатывается нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения». Кроме того, будут выработаны меры по комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством ГЧП. Разработка новых нацпроектов в сферах здравоохранении и образовании на завершающей стадии.

Кроме того, будут приняты законодательные поправки, предусматривающие введение моратория на повышение пенсионного возраста для женщин до 2028 года с фиксацией 61 года как установленного возраста, и увеличение с 1 января 2023 года продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Размер социальных выплат при потере работы для участников системы социального страхования из ГФСС будут увеличены до 45% от среднемесячного дохода.

Также с 1 января 2024 года планируется запуск проекта «Нацфонд – детям», предполагающего отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получения образования.

Вместе с тем, ежегодно не менее 7% от чистого дохода Фонда «Самрук-Казына» будет перечисляться в общественный фонд «Қазақстан Халқына». Соответствующий документ планируется принять до конца года.

Для внедрения инвестиционной визы зарубежным бизнесменам, единовременно инвестировавших более $300 тыс в экономику страны, будут внесены изменения в Концепцию миграционной политики и закон «О миграции населения».

По четвертому направлению «Перезагрузка государственного управления» предусмотрена реализация 9 мероприятий. В рамках новой административной реформы будет пересмотрена система отбора и увольнения госслужащих в целях обеспечения максимальной ее открытости для профессионалов из частного сектора.

Как сообщил Алибек Куантыров, Агентство по делам государственной службы будет преобразовано в полноценный институт стратегического HR.

По пятому направлению «Закон и порядок» планируется реализация 23 мероприятий.

В целях обеспечения верховенства права и качества отправления правосудия предусматривается внесение изменении в законодательство, в том числе обеспечивающие равный статус всех судей, снизив их зависимость от председателей судов в судейские должности.

Будет разработан стратегический программный документ по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Для лиц, совершивших тяжкие преступления — убийства, бандитские разборки и т.п. будет ужесточена уголовная ответственность и исключено условно-досрочное освобождение.

По шестому направлению «Выборные процессы» предусмотрена реализация 3 мероприятий. Для установления ограничения мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания будут внесены соответствующие поправки в Конституцию. Планируется проведение выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.