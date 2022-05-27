Самый уважаемый күйеу бала

С алматинцем Сергеем Сочневым я знаком уже более 10 лет. Еще при первой нашей встрече он обаял меня безупречным знанием казахского.

В то время он учился на финансиста в Казахском университете путей сообщения и одновременно подрабатывал в одном из частных пенсионных фондов. Энергичный парень рассказал мне о преимуществах своей компании и убедил перевести туда пенсион­ные накопления, о чем я нисколько не пожалел…

Сергей Сочнев – ровесник независимости, родился в 1991 году в Шымкенте. В 6 лет родители отдали сына в казахский класс шымкентской начальной школы. И вот полученная там база знаний и среда общения помог­ли ребенку овладеть казахским языком, на котором он говорит без малейшего акцента.

– Учителя не делали мне поблажек, давали те же задания, что и одноклассникам-казахам, – вспоминает Сергей. – И это сослужило хорошую службу, научило меня дисциплине и прилежности. С годами учеба давалась легче, пятый класс я окончил вообще на отлично. Но потом мы переехали в Алматы, я перевелся в русскую школу, где скатился на тройки. При этом самыми любимыми предметами здесь были «қазақ тілі» и «қазақ әдебиеті», которые давались мне легче других.

Как считает мой собеседник, сегодня знание казахского не является чем-то сверхъестественным для представителей всех национальностей, живущих в Казахстане. Это раньше, в начале 2000-х, он, может, и выглядел каким-то уникумом, но нынче – один из многих русских, говорящих қазақша.

Более того, сестра Сергея Елена Сочнева работала учителем казахского языка в начальной школе, где он учился. Там устраи­вались различные конкурсы типа «Жігіттер сайысы» по чтению стихов, исполнению нацио­нальных танцев. Учась еще в 4-м классе, Сережа выступал и как танцор қара жорға, и как знаток казахских пословиц. Для этого ему пришлось наизусть выучить сборник «Қазақ мақал-мәтелдері».

– Согласно правилам конкурса нужно было декламировать поговорки одну за другой, прак­тически без остановки, – рассказывает Сергей. – Из турнира выбывали те, кто допускал малейшую заминку или повторял пословицу, которую ранее озвучил другой конкурсант. Я был единственным русским участником, состязавшимся наравне с ребятами-казахами. Помню, каждый из нас рассказал примерно по 40 поговорок. По итогам конкурса мне присудили призовое второе место.

Креативный парень с 18 лет занимается бизнесом. Еще учась в колледже и вузе, он открыл собственную консалтинговую компанию в области финансов. Консультировал граждан о том, куда вложить деньги, какой пенсионный фонд, страховая или инвестиционная фирма наиболее привлекательны.

Затем Сергей ушел в сферу журналистики и рекламы: основал PR-агентство, а в последние годы руководит сразу тремя новостными сайтами: optimism.kz, qazaqpress.kz и bizmedia.kz. Курирует коммерческую и юридическую службы, финансово-техническое обеспечение проектов.

– На мой взгляд, знать госу­дарст­венный язык той страны, где живешь, – это норма, – убеж­ден медиаменеджер. – К необходимости владения казахским придут все граждане Казахстана, независимо от их национальной принадлежности. Это просто вопрос смены поколений. Сегодня все, особенно школьники и студенты, все больше практикуют общение қазақша, становятся носителями чистого казахского языка. Нужно время для того, чтобы этот процесс расширялся и становился массовым. Уверен, в недалекой перспективе все казахстанцы будут говорить между собой на казахском.

В целом мультилингвизм, или многоязычие, говорит собеседник, дает много преимуществ в жизни. Это и расширение кругозора, получение новых знаний, шанс на построение успешной карьеры. В частности, Сергею знание казахского служит дополнительным бонусом в различных ситуациях: в деловых переговорах, продвижении бизнес-проектов, в быту.

– Язык можно выучить в любом возрасте, главное – иметь желание, – отмечает финансист. – А государство должно создать условия для популяризации қазақ тілі. На мой взгляд, становление его языком межнацио­нального общения еще более укрепит единство народа, послужит культурному взаимообмену.

К слову, такое взаимообогащение уже произошло в семье Сергея: он женат на казашке Асемгуль родом из Актау. Вмес­те супруги воспитывают троих детей: сыну 6 лет, средней дочке 3 года, младшей – всего 3 месяца. Старшие дети ходят в казахский детский сад. Дома родители общаются с ними вперемешку на казахском и русском языках.

– Жена моя происходит из воинственного рода адай, – подчеркивает Сергей, завершая беседу. – Ее родня, мой қайын жұрт, – нағыз қазақтар. Общаюсь с ними чисто на казахском. Вначале родители, старшие сест­ры и брат Асемгуль приняли меня настороженно, но со временем привыкли. И теперь я у них самый любимый зять, күйеу бала. Отношение ко мне особенное, уважительное. Впрочем, это взаимно...