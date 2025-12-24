Санта-Клаус вылетел из Северного полюса 23 декабря около 18:00 по времени Астаны и, по состоянию на 20:50, пролетал над территорией Финляндии на высоте 18,2 км, двигаясь на юго-запад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: Yuri_B/Pixabay

Пользователи по всему миру в режиме онлайн могут наблюдать за полетом волшебных саней Санта-Клауса в сервисе Flightradar.

За полетом Санты также каждый год следит объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Однако ведомство начинает отслеживать перемещения Санта-Клауса и его упряжки по миру ночью 24 декабря.

Санта-Клаус - распространенный в западной Европе и Северной Америке волшебный персонаж, который дарит подарки детям на Рождество.