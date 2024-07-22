Сайт по банкротству физлиц запустили в Казахстане

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Заявитель может в системе видеть статус по заявлению и решение уполномоченного органа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ДГД по Алматы сообщил о запуске новой информационной системы по банкротству физических лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Отмечается, что информсистема Qoldau предусматривает возможность подачи заявления и автоматическую проверку на соответствие заявителя критериям банкротства через базы 24 госрганов и организаций.

Заявитель может в данной системе видеть статус по заявлению, решение уполномоченного органа. Также видит причину отказа и сведения, предоставленные по нему соответствующими органами, и может обратиться в тот или иной орган для корректировки данных.

Кроме того, в системе Qoldau все желающие могут в режиме реального времени посмотреть статданные по банкротству физлиц.

По данным ДГД, по состоянию на 19 июля 2024 года от алматинцев поступило 8 910 заявлений на внесудебное банкротство, из них: в отношении 730 граждан начата процедура внесудебного банкротства; 6 503 получили уведомление об отказе; 1 381 признаны банкротом; 153 заявления находятся на рассмотрении; 143 заявления отозваны самими заявителями или прекращены услугодателем.

Основной причиной отказа является несоответствие условиям по некоторым договорам займа, где период непогашения задолженности не превышает 12 месяцев, или наличие имущества.

Гражданам будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон. В случае получения такого уведомления, повторно заявление можно будет подать через 3 месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.

Ранне АРФР сообщалось о том, что коллекторы для снижения долговой нагрузки граждан будут урегулировать долги путем реструктуризации задолженности и прощения неустойки (штрафов, пени), комиссий. 

 

#система #запуск #банкрот #Qoldau

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