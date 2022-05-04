Сбил на внедорожнике и жестоко избил своего работника фермер в Алматинской области (видео)

Мужчина жестоко избил работника своей фермы в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полиция задержала 43-летнего талдыкорганца, подозреваемого в жестоком избиении своего работника, присматривавшего за его скотом.

Факт зарегистрирован в Аксуском районе, где 2 мая в больницу с тяжелыми травмами поступил 44-летний мужчина.

Как выяснилось, пострадавший работал скотником на одном из фермерских хозяйств близ станции Матай и получил телесные повреждения в ходе ссоры со своим работодателем. Мужчина жил вместе с семьей на ферме и присматривал за скотом.

Ссора возникла, когда на ферму из Талдыкоргана приехал глава крестьянского хозяйства. Между работником и его работодателем возникла ссора, переросшая вскоре в драку. В итоге скотник с женой и двумя несовершеннолетними детьми, собрав вещи, решили уйти.

Полицейские предварительно установили, что 43-летний подозреваемый начал преследовать своего работника на Lexus-470 и, сбив его, начал добивать деревянной палкой.

Врачи диагностировали у потерпевшего осложненный гемопневмоторакс, переломы девяти ребер и лопатки, а также другие повреждения. Мужчина находится под наблюдением медиков в областной больнице.

«Подозреваемый взят под стражу. При задержании он, согласно медосвидетельствованию, находился в алкогольном опьянении легкой степени. Расследование по факту проводится по статье 106 УК РК, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщили в полиции Аксуского района.

Внедорожник подозреваемого помещен на спецстоянку. Назначены экспертизы.