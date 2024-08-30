Сборная Казахстана по кокпару начала тренировки в Астане

Члены сборной Казахстана приступили к тренировкам по кокпару и кок бору на площадке столичного ипподрома «Казанат», где будут проходить соревнования 5-х Всемирных игр кочевников.

Фото: Ассоциация национальных видов спорта

– Сборная Казах­стана по кокпару находится в полной готовности перед скорым стартом игр. Мы прибыли в столицу пораньше, чтобы лошади по­быст­рее адаптировались. Сегодня ознакомились с полем, качество которого, отметим, на высшем уровне. Так как игры проводятся в нашей стране, конечно, чувствуется большой груз ответственности. Самое главное – достойно выступить на 5-х Всемирных играх кочевников и завоевать победу без травм, – отмечает капитан сборной РК по кокпару Курманбек Турганбек.

– Мы приехали тренироваться в Астану в преддверии игр кочевников. Площадка для состязаний и стадион хорошие. Для лошадей покрытие ипподрома удобное. Подготовка идет на хорошем уровне. В кок бору мы играли в 2016 году. Имея опыт, на этих играх часть наших спорт­сменов будет задействована в соревнованиях именно в этом виде состязаний, – говорит член сборной РК по кокпару Улан Байтореев.

Соревнования по кокпару и кок бору пройдут с 9 по 12 сентября на территории столичного ипподрома «Казанат». От каждой команды по этим видам спорта принимают участие 12 спортсменов. Республиканская федерация по кокпару входит в состав Ассоциации нацио­нальных видов спорта РК. Кроме того, в состав ассоциации входят федерации байге, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, JORYQ и др.

Напомним, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8–13 сентября. В мероприятии примут участие порядка 2 000 участников, которые разыграют 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.