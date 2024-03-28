Сборная Казахстана уступила в товарищеском поединке Люксембургу

Игра, прошедшая на стадионе «Стад-де-Люксембург», завершилась победой хозяев поля – 2:1. Счет в матче уже на второй минуте открыл 21-летний полузащитник алматинского «Кайрата» Адилет Садыбеков, забивший свой первый мяч в составе сборной Казахстана. Но на 24-й минуте счет сравнял нападающий украинского «Динамо» (сейчас он на правах аренды выступает за словацкий «Слован») Жерсон Родригес, а точку в поединке на 45-й минуте поставил полузащитник немецкого «Санкт-Паули» Синани.

– Мы нуждаемся в перезагрузке. У каждой команды есть свой цикл, и мы его закончили, жаль только, что немного не дотянули. Сборная нуждается в новых лицах, в новых идеях ведения игры. В этом плане нужно серьезно думать и переформатировать все. У нас появляется дерзкая молодежь – Рамазан Оразов, Максим Самородов, Эльхан Астанов, Роман Асранкулов, Адилет Садыбеков. Это те люди, на которых нужно опираться, и нужно готовить эту команду к отбору на чемпионат мира. Понятно, что опытных футболистов мы тоже не можем списывать... Тем не менее нужны новые лица, надо копать глубже, находить людей, которые будут достойно представлять нашу сборную на несколько циклов вперед, – отметил после поединка Магомед Адиев.

Вместе с тем определились последние участники чемпионата Европы-2024, за место в котором до последнего бился и Казахстан. Последние путевки на первенство континента получили национальные команды Польши и Украины, а также впервые в своей истории – сборная Грузии. Теперь мы уже точно знаем всех участников европейского мундиаля, а также составы групп первенства, которое с 14 июня по 14 июля пройдет в десяти городах Германии.

Группа A:

Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария;

Группа B:

Испания, Хорватия, Италия, Албания;

Группа C:

Словения, Дания, Сербия, Англия;

Группа D:

Польша , Нидерланды, Австрия, Франция;

Группа E:

Бельгия, Словакия, Румыния, Украина;

Группа F:

Турция, Грузия, Португалия, Чехия.