Сборная Казахстана выиграла третий матч на ЧМ по хоккею в Польше

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ранее отечественные спортсмены обыграли Японию и Литву

Фото: НОК

Мужская команда Казахстана по хоккею продолжила победную серию на чемпионате мира в дивизионе IА, который проходит в Сосновце, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

В третьем матче наша сборная оказалась сильнее Польши.

На первых минутах встречи счет открыл соперник. Второй период прошел без заброшенных шайб. Сравнять счет нашим хоккеистам удалось в середине третьего игрового отрезка, благодаря голу Батырлана Муратова.

В концовке игры Казахстан вывел вперед Семен Симонов. Третий гол забил Кирилл Савицкий, забив в пустые ворота - 3:1. На последних секундах поляки отыграли одну шайбу. Итоговый счёт составил 3:2.

Таким образом, сборная Казахстана выиграла третий матч из трёх. Ранее хоккеисты обыграли Японию и Литву. Команда с девятью очками продолжает лидировать в турнирной таблице.

#матч #ЧМ #сборная #хоккей #Польша #НОК

