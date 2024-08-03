Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане

С 8 по 13 сентября в столице пройдут 5-е Всемирные игры кочевников

Фото: с сайта акимата Астаны

По информации Дирекции 5-х Всемирных игр Кочевников, один из спортивных объектов, где будут проходить соревнования, это Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова. Там состоятся соревнования по национальным видам борьбы: Қазақ күресі, корэш и алыш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Спорткомплекс открыли 8 сентября 2021 года к 30-летию Независимости страны на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы ханов Керея и Жанибека.

Жаксылык Ушкемпиров - борец классического стиля, Олимпийский чемпион, герой труда Казахстана, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, заслуженный тренер Казахстана.

Дворец единоборств оснащен современной ареной площадью 3 294,6 квадратных метров и вместимостью 5000 зрителей. Здесь проводятся соревнования и чемпионаты республиканского и международного уровня.

Дворец также адаптирован для маломобильных групп населения, оснащен специальными местами для колясочников и сопровождающих лиц, а также панорамным лифтом для доступа на арену.

Напоминаем, что в Играх примут участие порядка 2000 участников из 89 стран мира.

Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.

В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли 6 столичных объектов: стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan», комплекс «Думан».

Ранее, популярный канадский актер Перси Хайнс Уайт заявил, что обязательно приедет на Всемирные игры Кочевников.