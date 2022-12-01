Сбудется ли «зеленая» мечта?

Общество
Айгуль Турысбекова

Создание масштабного сквера в виде международного кода мегаполиса ALA началось с частной инициативы гражданских активистов и одной из строительных компаний Алматы.

Стоит напомнить, что парк заложен на территории санитарно-защитной зоны ТЭЦ-2, составляющей 1 000 м. Казалось бы, она должна быть давно озеленена, но каким-то образом перешла в собственность одного из крестьянских хозяйств. Более того, в 2018 году в ее пределах на расстоянии 940 м от опасного производственного объекта появились жилые дома 13-го микрорайона Алатауского района.

Экоактивист Тимур Елеусизов задается вопросом: как управление городского планирования и урбанистики могло выдать разрешительные документы на строительство многоквартирных домов в этой зоне? Кстати, департамент экологии Минис­терства экологии, геологии и природных ресурсов по городу Алматы считает, что дома построены с нарушением законодательства. Судебный иск департамента с требованием «обжаловать действия и решения государственных органов» в 2020 году не был рассмотрен в межрайонном экономическом суде Алматы по причине отсутствия процедуры досудебного урегулирования спора.

Несмотря на все это, идея по озелению территории не покидала экоактивистов. В результате настойчивых и целенаправленных действий Тимура Елеусизова в 2020 году вместе с одной из строительных компаний удалось высадить более 20 000 деревь­ев и построить скважину для капельного орошения. Эта строи­тельная компания решила не просто производить компенсационные работы, а заложить сквер взамен вырубленных в ходе строи­тельства деревьев. В итоге формальное выполнение обязательств обернулось проявлением социальной ответственности перед городом и его жителями. В рамках проекта в нынешнем году высажено более 10 000 деревьев.

Отрадно, что с подачи городского акимата инициативу поддержали частные озеленители, которые закупили саженцы. В первых числах ноября высажены еще 2 500 неприхотливых виргинских можжевельников. При закладке нового парка были задействованы ученые и специалисты НИИ почвоведения, НИИ защиты растений, ботанического сада, с которыми согласованы все породы деревьев. Полив и дальнейший уход за зелеными насаждениями взяли на себя акимат Алатауского района совместно с управлением экологии и окружающей среды.

– Два года назад мы начали работу по переводу этой территории в фонд города, так как она является частной собственностью крестьянского хозяйства. В процессе переговоров пришли к обоюдному решению, что владельцы не против посадки там деревьев. Инициаторами акции выступили Kaz Eco Patrol, экофонд «Табигат» и бизнесмены. Если каждая строительная компания будет так ответственно относиться к компенсационным посадкам, со временем экологическая обстановка в городе улучшится. Пора строительным компаниям понять, что нельзя превращать город в каменные джунгли. Это и вопрос культуры, приверженности компаний моральным ценностям, – отметил Тимур Елеусизов.

Экоактивист убежден, что необходимо проводить проверку всех предприятий мегаполиса на соблюдение норм Экологического кодекса, где четко указаны размеры санитарно-защитных зон согласно категории опасности предприятий. В этом вопросе активно должна работать СЭС, привлекая к ответственности предприятия за нарушение норм закона.

Так, согласно приказу минист­ра национальной экономики Казахстана от 20 марта 2015 года, санитарно-защитная зона тепловых электростанций, работающих на угле и мазуте, мощностью 600 мегаватт и более должна находиться на расстоянии не менее 1 000 м. Согласно Закону «Об архитектуре, градостроительной и строительной деятельности» от 16 июня 2001 года, в санитарно-защитной зоне не допускается строительство не только многоэтажных жилых домов, но и зон отдыха, дач и даже возведение садов.

Напомним, что это не первая подобная инициатива экоактивистов. Заложенный несколько лет назад сосновый бор Алматы перешел на баланс акимата Алатауского района и управления экологии и окружающей среды. Здесь уже разрабатывается проектно-сметная документация будущего парка, где будут освещение и все необходимые условия для отдыха и прогулок.

Популярное

Все
Заявку о повышении тарифа на тепло от экибастузского монополиста заморозили... Пока решается вопрос, как согреть город
Вчера в результате аварий на трубопроводах часть города Рудного осталась без отопления
Большая Евразия в эпоху перемен
Подписка в один клик?
Нынче будем с сахаром!
Продержаться до аудита
«Умный» город
Проект, который должен продолжаться
Видеть мир правильно
Жемчужина края Жетысу
Неуслышанное пророчество
Чтобы не было поздно
В Атырау назревает скандал вокруг жилого дома, возведенного без разрешительных документов
Ангел и муки совести
Математическая дружба
Взмывают в небо беркуты
Заслуженные награды
Первые пары плей-офф
Идут восстановительные работы
Вопросы гражданства
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Министры четырёх стран встретились в Актау
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Общество
В Атырау назревает скандал вокруг жилого дома, возведенного…
Общество
Вчера в результате аварий на трубопроводах часть города Руд…
Общество
Заявку о повышении тарифа на тепло от экибастузского монопо…
Общество
Больше суток сидят пассажиры на вокзале Астаны из-за задерж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]