Сбудется ли «зеленая» мечта?

Стоит напомнить, что парк заложен на территории санитарно-защитной зоны ТЭЦ-2, составляющей 1 000 м. Казалось бы, она должна быть давно озеленена, но каким-то образом перешла в собственность одного из крестьянских хозяйств. Более того, в 2018 году в ее пределах на расстоянии 940 м от опасного производственного объекта появились жилые дома 13-го микрорайона Алатауского района.

Экоактивист Тимур Елеусизов задается вопросом: как управление городского планирования и урбанистики могло выдать разрешительные документы на строительство многоквартирных домов в этой зоне? Кстати, департамент экологии Минис­терства экологии, геологии и природных ресурсов по городу Алматы считает, что дома построены с нарушением законодательства. Судебный иск департамента с требованием «обжаловать действия и решения государственных органов» в 2020 году не был рассмотрен в межрайонном экономическом суде Алматы по причине отсутствия процедуры досудебного урегулирования спора.

Несмотря на все это, идея по озелению территории не покидала экоактивистов. В результате настойчивых и целенаправленных действий Тимура Елеусизова в 2020 году вместе с одной из строительных компаний удалось высадить более 20 000 деревь­ев и построить скважину для капельного орошения. Эта строи­тельная компания решила не просто производить компенсационные работы, а заложить сквер взамен вырубленных в ходе строи­тельства деревьев. В итоге формальное выполнение обязательств обернулось проявлением социальной ответственности перед городом и его жителями. В рамках проекта в нынешнем году высажено более 10 000 деревьев.

Отрадно, что с подачи городского акимата инициативу поддержали частные озеленители, которые закупили саженцы. В первых числах ноября высажены еще 2 500 неприхотливых виргинских можжевельников. При закладке нового парка были задействованы ученые и специалисты НИИ почвоведения, НИИ защиты растений, ботанического сада, с которыми согласованы все породы деревьев. Полив и дальнейший уход за зелеными насаждениями взяли на себя акимат Алатауского района совместно с управлением экологии и окружающей среды.

– Два года назад мы начали работу по переводу этой территории в фонд города, так как она является частной собственностью крестьянского хозяйства. В процессе переговоров пришли к обоюдному решению, что владельцы не против посадки там деревьев. Инициаторами акции выступили Kaz Eco Patrol, экофонд «Табигат» и бизнесмены. Если каждая строительная компания будет так ответственно относиться к компенсационным посадкам, со временем экологическая обстановка в городе улучшится. Пора строительным компаниям понять, что нельзя превращать город в каменные джунгли. Это и вопрос культуры, приверженности компаний моральным ценностям, – отметил Тимур Елеусизов.

Экоактивист убежден, что необходимо проводить проверку всех предприятий мегаполиса на соблюдение норм Экологического кодекса, где четко указаны размеры санитарно-защитных зон согласно категории опасности предприятий. В этом вопросе активно должна работать СЭС, привлекая к ответственности предприятия за нарушение норм закона.

Так, согласно приказу минист­ра национальной экономики Казахстана от 20 марта 2015 года, санитарно-защитная зона тепловых электростанций, работающих на угле и мазуте, мощностью 600 мегаватт и более должна находиться на расстоянии не менее 1 000 м. Согласно Закону «Об архитектуре, градостроительной и строительной деятельности» от 16 июня 2001 года, в санитарно-защитной зоне не допускается строительство не только многоэтажных жилых домов, но и зон отдыха, дач и даже возведение садов.

Напомним, что это не первая подобная инициатива экоактивистов. Заложенный несколько лет назад сосновый бор Алматы перешел на баланс акимата Алатауского района и управления экологии и окружающей среды. Здесь уже разрабатывается проектно-сметная документация будущего парка, где будут освещение и все необходимые условия для отдыха и прогулок.