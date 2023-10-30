Счет идет на центнеры

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Диана Калдыбек

С начала года в области Жетысу изъято более 244 кг различных видов наркотиков, а за распространение задержаны 17 граждан, в числе которых – одна несовершеннолетняя.

Всего за девять месяцев зарегистрировано 142 правонарушения, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. По данным управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу, общий вес изъятых наркотиков – более 244 кг, из которых почти 143 кг приходится на марихуану, свыше 87 кг – на растения рода конопля. Не дошли до «адресатов» также 10 кг гашиша и без малого 4 кг синтетики.

С начала июня в регионе стартовала оперативно-профилактическая отработка «Карасора», в ходе которой были задержаны 11 наркоторговцев и еще 12 лиц, культивировавших наркосодержащие растения. Всего же с начала года пресечена незаконная деятельность 17 наркодилеров. Но особую сложность, по словам полицейских, сейчас представляют мобильные приложения Telegram и WhatsАpp, имею­щие высокую степень защиты: их злоумышленники используют для распространения синтетических видов наркотиков.

– Сотрудники нашего подраз­деления проводят оперативные мероприятия по выявлению организованных преступных групп, а также каналов поставки наркотических средств на территорию региона, – уточнила оперуполномоченный областного УПН Меруерт Искакова. – Особый упор в своей деятельности мы делаем на профилактику. В регионе созданы агитационные группы, которые ведут разъяснительную и просветительскую работу, особенно среди подрастающего поколения.

#наркотики #сбыт #область Жетысу #распространение

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