Первый в стране автоматический счетчик туристов, восходящих на горные вершины, установлен на Большом Алматинском пике

Фото пресс-службы акимата Алматы

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, проект реализуется управлением туризма Алматы в рамках развития туристской инфраструктуры и внедрения цифровых технологий в сфере активного и экологического отдыха, передает Kazpravda.kz

Автоматизация учета активности в горах позволит точно фиксировать количество восхождений на популярные вершины в окрестностях мегаполиса. Статистика посещаемости в свою очередь позволит анализировать нагрузку на маршруты и развивать систему безопасности.

Подобные сервисы применяются в странах с высокой культурой горного туризма, таких, как Швейцария, Австрия, Новая Зеландия, Норвегия. Такой учет помогает контролировать потоки туристов и принимать меры для сохранения природных экосистем. В Алматы адаптируют именно эти технологии под особенности Заилийского Алатау.

Счетчики устойчивы к погодным условиям и фиксируют каждое появление человека в режиме онлайн. До конца месяца аналогичные устройства появятся на пиках Каныша Сатпаева и Молодежном.

В акимате обратились к восходителям и горным туристам бережно относиться к счетному оборудованию и не прикасаться к нему во избежание поломок и сбоя обработки данных статистики.