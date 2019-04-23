Считаю честью и священным долгом продолжить путь Первого Президента РК – Токаев

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Айдана Демесинова
Фото: Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
По словам Главы государства Касым-Жомарта Токаева, для него является честью и священным долгом - продолжить путь Первого Президента Казахстана. Об этом он заявил в ходе XIX Съезда партии "Nur Otan", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наше богатство - духовное наследие - открыло новому поколению мир, возродило былую историю. Наш мудрый народ знает, что все это осуществилось благодаря делам, великим начинаниям. Поэтому, я считаю честью и священным долгом продолжить путь Первого Президента. Стратегическое направление Елбасы будет нашей дорогой, с которой мы не сойдем. Будет нашей путеводной звездой. Я буду участвовать в выборах, чтобы продолжить стратегический курс Первого Президента - Елбасы, взятый на всестороннее развитие нашей страны. Свою задачу вижу в обеспечении преемственности политики нашего лидера", - поделился планами Токаев.

Также он отметил важную роль Нурсултана Назарбаева в строении государства. По его словам, за годы независимости Казахстан под руководством Елбасы совершил уникальный в истории прорыв от бедности и хаоса к стабильности и процветанию.

"Казахстан, которому мировые политики и эксперты пророчили распад и разруху, уверенно вошел в категорию конкурентоспособных стран мира. Благодаря воле и лидерству Елбасы мы создали новое государство, построили новую столицу, заслуженно названную в честь её основателя и главного Президента. Наконец, наш лидер создал качественно новую нацию, нацеленную на успех модернизации всего государства. Наш народ объединен идеей дальнейшего движения вперед на основе развитой экономики, эффективной социальной политики и духовной модернизации. Мы будем твердо и последовательно проводить курс нашего лидера", - добавил Глава государства.

В работе Съезда принимают участие депутаты всех уровней, члены Политического Совета, ветераны партии, представители региональных филиалов, первичных партийных организаций и активисты молодежного крыла "Жас Отан".

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о прекращении полномочий Президента Республики Казахстан. Временно исполняющим обязанности Президента Казахстана был назначен Касым-Жомарт Токаев. 20 марта, после принесения присяги, Касым-Жомарт Токаев вступил в должность Главы государства.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов Президента РК.

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