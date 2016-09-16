​Сделать олимпизм образом жизни

Свежий выпуск
556
Борис ДЖАПАРОВ, директор Архива Президента РК, доктор технических наук, профессор

А это значит, что главный архив страны пополнится новыми документами, в том числе о встречах Главы государства с героями Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Нынешний год можно назвать особенным еще и потому, что исполнилось 20 лет первым победам наших спортсменов в летних Олимпийских играх в американской Атланте, где Казахстан выступил на крупнейшем мировом спортивном форуме под своим стягом! 20 лет исполнилось и историческому визиту в Казахстан легендарного руководителя Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча. Он посетил нашу страну 3 сентября 1996 года. О двух интересных встречах Главы государства, посвященных Олимпиаде 1996 года, рассказывают архивные документы.

В первую очередь это встреча Президента Казахстана с приехавшим в Алматы Х. А. Самаранчем. Обращаясь к гостю, Нурсултан Назарбаев выразил благодарность за помощь, которую МОК оказывает казахстанским спортсменам. Напомню, наши спортсмены на Олимпиаде в Атланте заняли в неофициальном зачете 24-е мес­то среди 197 стран-участниц и 3-е место среди стран СНГ, после России и Украины. Завоевав при этом 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Архивные документы повествуют также о встрече Главы государства с национальной сборной перед ее поездкой на Олимпиаду-1996 в Атланту. Обращаясь к спортсменам, Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что авторитет страны, ее международное признание зависят не только от действий политиков, но и от спортсменов: «Путь к победам начинается не только на аренах, но и в повседневных делах. Надо во всем быть достойными, понимая, что вы представляете молодую суверенную страну, впервые выступающую на крупнейшем спортивном форуме под своим стягом». 20 лет назад золотыми призерами Олимпиады стали борец Юрий Мельниченко, пятиборец Александр Парыгин и боксер Василий Жиров, представлявшие в Атланте самостоятельную олимпийскую команду суверенного Казахстана.

Во время разговора с Х. А. Самаранчем Президент Казахстана сказал: «Наше обоюд­ное желание сделать олимпизм образом жизни, вы, господин президент – в мировых масштабах, я в – границах своего государства, привело нас к этой встрече. И мне очень приятно вновь увидеться с вами».

По мнению многих спортивных экспертов, Самаранч был наиболее влиятельным президентом МОК со времен основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена – он сумел сделать олимпийское движение финансово независимым. Число стран – участниц Олимпийских игр постоянно увеличивается, растет уровень подготовки спортсменов, а Игры становятся более зрелищными и интересными, привлекая миллионы людей во всем мире.

В одном из интервью, оценивая свои результаты на посту президента МОК, Самаранч подытожил: «Удалось достичь тесного единства олимпийского движения, а это позволило МОК занять главенствующее место во всей структуре мирового спорта. МОК уважают во всем мире, и он занимает то положение, которое ему исторически принадлежит. Ведь у нас есть философия, и с годами она не изменилась. Ее суть – вера в спорт как неотъемлемую часть процесса воспитания молодежи, фактор укрепления мира, дружбы и сотрудничества между народами. Эта философия базируется на очень сильной организации – на всем олимпийском движении».

За свои заслуги Хуан Антонио Самаранч удостоился звания единственного пожизненного почетного президента Международного олимпийского комитета, более 20 лет возглавлявшего самую влиятельную спортивную организацию мира – с 1980 по 2001 год. Его не стало в апреле 2010 года.

Популярное

Все
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
СМИ как эффективная «четвертая власть»
Неосторожная покупка горящего тура обернулась для отпускников неприятностями и судебной тяжбой
В тишине, рука об руку
Студенты возвращаются домой
Когда один шаг важнее тысячи слов
Рабочие места плюс инвестиции
Обновление политического класса
Устойчивый тренд на улучшение
Корону разыграют в Астане
Чудеса медицины
Более двухсот шаржей представил в Центральном государственном музее известный художник-карикатурист, журналист Еркин Нуразхан
Месси обыграл Роналду
Небесно-голубой на белом
Битва чемпионок
Пациенты Центра психического здоровья в Актау объявили голодовку и зашили рты
Дело Мухамедиулы: арестован экс-замдиректора Нацмузея Алмаз Нуразхан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 января
10 тонн дизельного масла украли работники предприятия в области Улытау
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Еще около 5 млн га сельхозземель планируют вернуть государству в этом году
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Почему гаснут огни аулов?
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Не превращайте летний отдых детей в бизнес!
Интерес к состоявшимся 14 января выборам в Сенат оказался особенным
По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Рабочие места плюс инвестиции
Свежий выпуск
Для высокого урожая
Свежий выпуск
Взяли дело в свои руки
Свежий выпуск
Один шаг – и ты в полиции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]