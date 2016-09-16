​Сделать олимпизм образом жизни

А это значит, что главный архив страны пополнится новыми документами, в том числе о встречах Главы государства с героями Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Нынешний год можно назвать особенным еще и потому, что исполнилось 20 лет первым победам наших спортсменов в летних Олимпийских играх в американской Атланте, где Казахстан выступил на крупнейшем мировом спортивном форуме под своим стягом! 20 лет исполнилось и историческому визиту в Казахстан легендарного руководителя Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча. Он посетил нашу страну 3 сентября 1996 года. О двух интересных встречах Главы государства, посвященных Олимпиаде 1996 года, рассказывают архивные документы.

В первую очередь это встреча Президента Казахстана с приехавшим в Алматы Х. А. Самаранчем. Обращаясь к гостю, Нурсултан Назарбаев выразил благодарность за помощь, которую МОК оказывает казахстанским спортсменам. Напомню, наши спортсмены на Олимпиаде в Атланте заняли в неофициальном зачете 24-е мес­то среди 197 стран-участниц и 3-е место среди стран СНГ, после России и Украины. Завоевав при этом 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Архивные документы повествуют также о встрече Главы государства с национальной сборной перед ее поездкой на Олимпиаду-1996 в Атланту. Обращаясь к спортсменам, Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что авторитет страны, ее международное признание зависят не только от действий политиков, но и от спортсменов: «Путь к победам начинается не только на аренах, но и в повседневных делах. Надо во всем быть достойными, понимая, что вы представляете молодую суверенную страну, впервые выступающую на крупнейшем спортивном форуме под своим стягом». 20 лет назад золотыми призерами Олимпиады стали борец Юрий Мельниченко, пятиборец Александр Парыгин и боксер Василий Жиров, представлявшие в Атланте самостоятельную олимпийскую команду суверенного Казахстана.

Во время разговора с Х. А. Самаранчем Президент Казахстана сказал: «Наше обоюд­ное желание сделать олимпизм образом жизни, вы, господин президент – в мировых масштабах, я в – границах своего государства, привело нас к этой встрече. И мне очень приятно вновь увидеться с вами».

По мнению многих спортивных экспертов, Самаранч был наиболее влиятельным президентом МОК со времен основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена – он сумел сделать олимпийское движение финансово независимым. Число стран – участниц Олимпийских игр постоянно увеличивается, растет уровень подготовки спортсменов, а Игры становятся более зрелищными и интересными, привлекая миллионы людей во всем мире.

В одном из интервью, оценивая свои результаты на посту президента МОК, Самаранч подытожил: «Удалось достичь тесного единства олимпийского движения, а это позволило МОК занять главенствующее место во всей структуре мирового спорта. МОК уважают во всем мире, и он занимает то положение, которое ему исторически принадлежит. Ведь у нас есть философия, и с годами она не изменилась. Ее суть – вера в спорт как неотъемлемую часть процесса воспитания молодежи, фактор укрепления мира, дружбы и сотрудничества между народами. Эта философия базируется на очень сильной организации – на всем олимпийском движении».

За свои заслуги Хуан Антонио Самаранч удостоился звания единственного пожизненного почетного президента Международного олимпийского комитета, более 20 лет возглавлявшего самую влиятельную спортивную организацию мира – с 1980 по 2001 год. Его не стало в апреле 2010 года.