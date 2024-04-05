Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане

Министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Стороны обсудили вопросы подготовки к предстоящему седьмому заседанию Молодежного совета СВМДА и слету лидеров волонтерских движений. Мероприятие, инициированное президентом Касым-Жомартом Токаевым на шестом саммите СВМДА, состоится в Астане 16-17 мая.

«Впервые заседание Молодежного совета, являющегося одним из консультативно-совещательных органов СВМДА, пройдет с участием президента Казахстана. Предстоящая встреча будет посвящена роли и развитию волонтерства на пространстве СВМДА. Безусловно, это придаст мощный политический импульс новому направлению деятельности СВМДА по поддержке и поощрению активного вовлечения граждан в волонтерскую деятельность», - говорится в сообщении. Кроме того, участники слета обсудят тенденции и инновации в волонтерском движении, повышение эффективности волонтерской деятельности, вклад в здравоохранение, социальное и инклюзивное волонтерство, волонтерство и сохранение биоразнообразия и роль волонтерского сообщества в уменьшении последствий чрезвычайных ситуаций.

Будут проведены тренинги по развитию лидерских и коммуникационных навыков, обучению проектированию и управлению проектами в сфере добровольчества.



Для участников мероприятия также будет организована программа для ознакомления с культурой и историей Казахстана.



В рамках слета состоится награждение победителей конкурса эссе среди молодежи на тему «Какое будущее Азии мы хотим?», проведенного секретариатом СВМДА в 2023 году. Ожидается, что на заседании Молодежного совета выработают рекомендации по дальнейшему развитию волонтерской деятельности на пространстве СВМДА.

