Сегодня – День специалистов в области военно-технической политики

Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

10 сентября специалисты в области военно-технической политики Вооруженных сил Казахстана отмечают профессиональный день. Именно в этот день в 2009 году в структуре Министерства обороны был образован Департамент военно-технической политики, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Сегодня специалисты этого направления решают комплекс задач, связанных с развитием технического потенциала армии. Они анализируют мировой рынок вооружения и военной техники, изучают современные военные технологии и оценивают возможности их применения с учетом потребностей Вооруженных сил и ресурсов государства.

На основе этой работы формируются подходы к дальнейшему техническому развитию армии, вырабатываются предложения по оснащению войск современными образцами вооружения и военной техники, а также диверсификации источников их поставок.

Одним из приоритетных направлений является развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса. При формировании государственного оборонного заказа учитываются возможности казахстанских предприятий, перспективы локализации производства и освоения новых технологий.

Сегодня предприятия отечественного ОПК выпускают отдельные виды вооружения и военной техники, системы и автоматизированные комплексы радиосвязи. В войска поступают бронированные колесные машины, беспилотные летательные аппараты отечественной сборки и современные средства связи. Наряду с приобретением новых образцов проводится модернизация имеющейся военной техники.

Отдельное направление работы – международное военно-техническое сотрудничество. Казахстан развивает взаимодействие в этой сфере более чем с 40 государствами и профильными международными организациями. С 18 странами действуют двусторонние договоры и соглашения. Международные комиссии и рабочие группы становятся площадками для обмена опытом, изучения современных решений и проработки совместных проектов.

Военно-техническая политика сегодня объединяет вопросы оснащения армии, развития оборонной промышленности, внедрения новых технологий и международного сотрудничества. За этой работой стоят специалисты, от профессионализма и компетентности которых во многом зависит последовательное развитие технического потенциала Вооруженных сил и укрепление обороноспособности Казахстана.

 

#Казахстан #МО

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