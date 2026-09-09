В Нацгвардии начался осенний призыв

Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

Этой осенью ряды войск правопорядка пополнят более 7 тысяч молодых казахстанцев. Осенняя призывная кампания пройдет с 9 сентября по 15 октября, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Военнослужащие срочной службы в Национальной гвардии проходят военную подготовку и осваивают специальности с учетом особенностей службы. Кроме того, в рамках программы «Срочник 2.0» отличившимся военнослужащим предоставляется возможность бесплатно получить высшее образование. На сегодняшний день более 70 вузов подписали меморандумы о приеме военнослужащих. Ежегодно образовательные гранты получают более 1 400 гвардейцев.

Для молодых людей, освоивших военную специальность, предусмотрена еще одна возможность. После окончания срочной службы они могут продолжить карьеру в Национальной гвардии на контрактной основе.

Первый этап осенней призывной кампании стартовал на сборном пункте акимата города Астаны. Здесь в торжественной обстановке состоялись проводы 35 призывников, направленных для прохождения воинской службы. Сегодня они прибыли в воинскую часть 5571, расположенную в Алматы. Кроме того, 20 призывников из области Абай прибыли в столицу для прохождения службы в воинской части 5573.

В ближайшие недели призывная кампания продолжится в регионах, а воинские части Национальной гвардии будут пополняться новыми защитниками Отечества. После принятия Военной присяги и прохождения необходимой подготовки молодые гвардейцы приступят к выполнению задач по охране общественного порядка и безопасности.

В ходе срочной службы военнослужащие участвуют в охране важных государственных объектов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также совместно с органами внутренних дел обеспечивают общественный порядок.

Во время ежедневных боевых дежурств гвардейцы оказывают помощь гражданам в различных ситуациях. К примеру, нередки случаи, когда военнослужащие находят детей, потерявшихся и оставшихся без родителей, и передают их родным. Также они помогают жителям вернуть утерянные ценные вещи.

 

#армия #Нацгвардия #призыв

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