Сегодня во всем мире поздравляют людей старшего поколения

В Казахстане проживает более 2,4 млн пенсионеров по возрасту

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. О мерах поддержки пожилых людей в Казахстане рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz

Согласно Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года размеры базовой пенсии ежегодно индексируются на уровень инфляции, а размеры солидарной пенсии – с опережением уровня инфляции на 2%.

Так, с 1 января 2024 года размеры солидарных пенсий повышены на 9% и в связи с изменением величины прожиточного минимума повышен размер базовой пенсии.

В республике открыты и активно работают 92 центра активного долголетия. Общая сумма средств, выделенных из местных бюджетов на функционирование центров, на 2024 год составляет 5,9 млрд тенге.

Центры активного долголетия работают по принципу «одного окна» по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью.

1 октября в Казахстане стартует месячник, приуроченный ко Дню пожилых людей. Акимами областей, городов и районов, руководителями предприятий и организаций будут проводиться мероприятия по социальной поддержке граждан старшего поколения, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях и другие.

Кроме того, ко Дню пожилых людей в Астане, Акмолинской (получателям пенсий в минимальном размере), Карагандинской (лицам старше 75 лет), Павлодарской (получателям пенсий в минимальном размере и лицам старше 80 лет), Восточно-Казахстанской (лицам старше 90 лет), Мангистауской (лицам старше 70 лет на 25 октября), Туркестанской (одиноким пенсионерам и лицам старше 100 лет) областях, а также в области Улытау (лицам старше 70 лет и лицам с инвалидностью) будет оказана единовременная материальная помощь на общую сумму 2,7 млрд тенге с охватом 235,8 тыс. человек.

В целом в течение текущего года с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса на социальную поддержку пожилых граждан направлено свыше 12,4 млрд тенге (из них из местных бюджетов – 11,8 млрд тенге, за счет привлеченных средств – 0,6 млрд тенге), в том числе:

- на предоставление продуктовых наборов – 229,4 млн тенге (26,5 тыс. человек);

- на льготное лекарственное обеспечение – 2 млрд 318 млн тенге (62,2 тыс. человек);

- на зубопротезирование – 515,5 млн тенге (3,9 тыс. человек);

- на предоставление санаторно-курортного лечения – 3 млрд 448 млн тенге (23,3 тыс. человек);

- на ремонт жилья – 31,4 млн тенге (189 человек);

- на обеспечение топливом – 75,6 млн тенге (2,6 тыс. человек);

- на предоставление льготного проезда на транспорте общего пользования – 5 млрд 179 млн тенге (409,9 тыс. человек);

- на другие виды помощи – 638,4 млн тенге (81,5 тыс. человек).

Международный день пожилых людей был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.