Секреты создания костюмов для национальных спектаклей раскрыли в «Астана Опера»

Дизайнер театра «Астана Опера» Дарига Тайшикова рассказала о том, как создаются убранства для национальных опер и балетов накануне главного праздника страны – Наурыз мейрамы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

По информации ведомства, в таких операх как «Абай», «Биржан – Сара» «Кыз-Жибек» прослеживается строгое следование историческим канонам, а также применяется метод стилизации, что позволяет не уходить в чрезмерную реконструкцию, как это делается в музейных работах.

В других репертуарных спектаклях – «Алпамыс» и «Калкаман – Мамыр» исторической достоверности костюмов, как и образов персонажей, не требовалось. Работа над такими спектаклями всегда происходит динамично, активно экспериментируют с текстурами ткани.

— В национальной одежде заключено множество символов и смыслов. Казахский костюм представляет собой целую мировоззренческую систему бытия человека, соединяющую прошлое и настоящее. По традиционной одежде можно понять, из какого рода и региона человек, каким статусом обладает. Поэтому в целях сохранения исторического наследия и канонов, и, что не менее важно, для передачи знаний последователям, необходимо бережно работать с материально-культурными ценностями, – отмечает Дарига Тайшикова.

В театре отметили, что казахские костюмы часто богато украшаются серебром, золотом, с инкрустацией жемчугом и самоцветами. Эти элементы специально создают в бутафорском цехе.

Например, для спектакля «Алпамыс» в общей сложности была изготовлена почти тысяча металлических элементов и украшений, которые использовались как одиночные ювелирные изделия или вшивались в изделия в качестве декора, добавили в театре.