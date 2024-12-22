Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки

Правительство Бразилии утверждает, что нелегальных добытчиков золота может быть до 800 тысяч человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: ВВС

Даяне Лейте никогда не собиралась становиться работницей секс-индустрии, но когда ей было 17, ее муж умер от сердечного приступа, и она не смогла оплатить похороны.

Ее родной город, Итайтуба на севере бразильского штата Пара расположился в самом центре района, где ведется нелегальная добыча золота, поэтому подруга предложила ей найти деньги, занимаясь сексом со старателями в глубине Амазонки.

«Поездка на шахты — это как игра в кости — говорит она. — Женщины там подвергаются унижениям. Их могут бить по лицу и кричать на них. Я спала в своей спальне, а один парень запрыгнул в окно и приставил мне пистолет к голове. А если они платят, то хотят владеть женщинами».

Даяне удалось собрать деньги на похороны, и в 18 лет она родила своего первого ребенка. Последние 16 лет, как и многие женщины в Итайтубе, она периодически возвращается на шахты, чтобы работать поваром, прачкой, барменшей и секс-работницей.

Теперь ей нужно содержать семью из семи человек.

«Я не хочу сказать, что все женщины в городе занимаются этим, но некоторые из них занимаются сексом. Так что это вроде как нормально. Нас это не особо волнует», — говорит Наталия Кавальканте, которая стала секс-работницей в отдаленном шахтерском поселке в 24 года. Четыре года спустя, выйдя замуж за владельца бара, она стала хозяйкой борделя — эту работу она бросила лишь недавно, чтобы ухаживать за племянницами в городе.

Жизнь в шахтерских поселках в тропических лесах сурова. Большинство таких поселков — это лишь грунтовая дорога, бар и церковь. Сами шахтеры живут еще дальше, в хижинах из дерева и брезента, по соседству со змеями и ягуарами, а как только выключается генератор — в полной темноте. Женщины, работающие поварами, вынуждены жить в этих лагерях вместе с мужчинами.

Шахтеры появляются в деревне, когда находят золото и у них есть деньги, добавляет Наталья. Как рассказывают женщины, иногда их приходится уговаривать принять душ перед сексом.

Содержание борделя запрещено бразильскими законами, но Наталия говорит, что не брала никаких комиссионных, а просто нанимала персонал бара и сдавала комнаты в аренду.

Молодые женщины обращались к ней с просьбой о работе, и она иногда одалживала им деньги на дорогу: от Итайтубы сюда семь часов езды.

На вопрос о том, не испытывает ли она сомнений, привлекая к этой работе других женщин, она ответила:

«Иногда я думаю: „Я прошла через это и знаю, что это не так уж и приятно“. Но потом я думаю: „У девушки есть семья, иногда ребенок, которого нужно растить". У многих девушек один или два ребенка. Так что мы принимаем это».

Еще до замужества Наталия заработала немалые деньги.

Теперь у нее есть собственный дом в Итайтубе, мотоцикл и немалое количество золота, которое она иногда получала в качестве платы за секс, по два-три грамма за раз. Она собирается учиться, стать юристом или архитектором.

По ее словам, некоторые женщины в Итайтубе, прозванной Городом золотых самородков, открыли свой бизнес на заработанные деньги.

Но для женщин это немалый риск — отправиться в шахтерские поселки, где царят жестокость и беззаконие.

О том, какой вред наносят шахты окружающей среде, хорошо известно. Однако о том, во что это обходится людям — по данным ООН, это включает насилие, сексуальную эксплуатацию и торговлю людьми, — практически не сообщается.

Один из торговцев драгоценными металлами рассказал Би-би-си, что нелегальное золото из этих шахт обычно маркируется как продукция лицензированного горнодобывающего кооператива, а затем экспортируется и превращается в ювелирные изделия, компоненты для мобильных телефонов и других товаров электроники.

Три крупнейших покупателя бразильского золота — Канада, Швейцария и Великобритания. По данным аналитического центра Instituto Escolhas, более 90% всего экспорта в Европу осуществляется из районов, где ведется незаконная добыча.

Убийства женщин в шахтерских поселках — не редкость. Тело 26-летней Райеле Сантос было найдено в прошлом году в комнате, где она жила, рядом с золотым прииском Кую-Кую, в 11 часах езды от Итайтубы.

Ее старшая сестра, Раилане, говорит, что мужчина предложил Райеле деньги за секс, та отказалась, и тогда он потом нашел ее и забил до смерти.

«Ежедневно умирает много женщин, очень много, — говорит Раилане. — Я родилась в шахтах, я выросла в шахтах, и теперь я боюсь жить в шахтах».

В связи с убийством Райеле был арестован один человек, но суд над ним еще не состоялся. Он отрицает все выдвинутые против него обвинения.

С 2013-го по 2023 год площадь нелегальных золотых приисков в Бразилии увеличилась более чем в два раза — до 220 000 гектаров. Никто не знает, сколько женщин и нелегальных старателей здесь работает. Правительство Бразилии утверждает, что нелегальных добытчиков может быть от 80 000 до 800 000 человек.

При президенте Луисе Инасиу Луле да Силве правительство приняло меры по закрытию нелегальных шахт и прекращению скупки добытого золота дилерами, но высокие цены на золото по-прежнему заставляют многих мужчин попытать счастья.

Даяне хочет прекратить работу в шахтерских районах из-за риска и тяжелых условий, в которых она живет, но планирует, как она надеется, последнюю такую поездку. Ее цель — за два-три месяца заработать достаточно, чтобы по возвращении открыть закусочную, хотя она понимает, что это может и не получиться.

Она говорит, что всякий раз, оставаясь в одиночестве и гуляя по лесу, переживает за своих детей.