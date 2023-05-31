Сотрудница "АлматыЭнергоСбыта" 4 года присваивала оплату за свет жителей трёх сёл

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Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трёх сёл в Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Как рассказали в АФМ, с 2019 по 2022 годы, не имея на то полномочий, представительница компании принимала оплату за потребленную электроэнергию от жителей сел Караой, Куат и Отеген батыр Алматинской области. Она выдавала потребителям подложные квитанции об оплате, присваивала полученные деньги и тратила их на собственные нужды. Чтобы скрыть преступление, мошенница вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли коллег.

Департамент АФМ по Алматинской области сообщает, что приняты необходимые меры для возмещения ущерба в сумме почти 16 млн тенге, а также для недопущения отключения более 150 сельчан от энергоснабжения.

За мошенничество суд приговорил инженера по работе с физическими лицами ТОО «АлматыЭнергоСбыт» к пяти годам заключения в колонии.