В рамках реализации Послания Президента Рес­публики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу страны «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общест­венный оптимизм» в Павлодарской области состоялось выездное заседание Комитета по аграрным вопросам, использованию природных ресурсов и развитию сельских территорий Сената Парламента РК.

фото: архив "КП"

Ключевой темой обсуждения стало формирование эффективной инфраструктуры переработки и сбыта продукции, производимой в сельской местности. Глава государства в своем выступлении особо подчеркнул, что устойчивое развитие села – неотъемлемое условие новой экономической политики. Село является не только базой продовольственной безопасности и занятости, но и важнейшим звеном в обеспечении стабильности всей национальной экономики.

В работе заседания приняли участие депутаты Парламента РК, аким Павлодарской области, вице-министр сельского хозяйства, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции, депутаты местных маслихатов, а также представители центральных государственных органов. В режиме видеоконференцсвязи к обсуждению подключились вице-министр транспорта, представители Министерств промышленности и национальной экономики, руководители структурных подраз­делений акиматов, отраслевых ассоциаций, фермерских хозяйств и предпринимательского сообщества.

В ходе выездного заседания Аграрного комитета в Павлодарскую область сенаторы ознакомились с деятельностью предприятий региона, посетили мелькомбинат ТОО «Жан-Дос KZ», молочный завод ТОО «МолКОМ-Павлодар», агрофирму ТОО «КэммиGroup», а также фермерский рынок «Жайлау», где сельхозпроизводители реализуют продукцию напрямую, без посредников. Такой формат торговли положительно сказывается как на доходах производителей, так и на ценовой доступности товаров для населения.

Во время встреч было отмечено, что, несмотря на увеличение финансирования агропромышленного комплекса (в 2024 году объем субсидий составил 517,1 млрд тенге), на переработку сельхозпродукции приходится менее 3% – всего 15 млрд тенге. Основной акцент сделан на растениеводство (123,3 млрд), животноводство (99,4 млрд) и финансовые инструменты (279,4 млрд). Такая структура расходов не позволяет выстроить полноценную цепочку добавленной стоимости в отрасли.

Остается нерешенной и проблема самообеспечения продовольствием. Казахстан по-прежнему зависит от импорта по ряду социально значимых товаров.

Так, уровень самообес­печенности сахаром составляет 34,9%, творогом – 52,9%, рыбой – 54,2%, колбас­ными изделиями – 60%, мясом птицы – 79,8%. Между тем в рамках Концепции развития АПК на 2024 год были предусмотрены более амбициозные показатели.

Экспорт сельхозпродукции в 2024 году составил 5 млн долларов, в то время как импорт аналогичной продукции достиг 6,7 млн долларов. Отрицательное сальдо в 1,7 млн долларов свидетельствует о сохраняющемся перекосе в торговом балансе и слабости внутреннего производства.

Особое внимание было уделено государственной программе «Ауыл аманаты», цель которой – стимулирование агробизнеса, повышение доходов сельчан и обеспечение продовольственной безопасности. Однако, как показали данные Высшей аудиторской палаты, проект реализуется не в полном объеме: из 100 млрд тенге, запланированных на 2024 год, до регионов доведено лишь 20 млрд. Из 16 484 запланированных микрокредитов выдано только 678, а вместо намеченных 17 472 рабочих мест создано менее тысячи.

В этой связи Министерство национальной экономики рассматривает возможность объединения программ «Ауыл аманаты» и «Ауыл – ел бесігі» в единую комплексную инициативу. Это позволит устранить дублирование, повысить управляемость и обеспечить целенаправленную поддержку сельских территорий.

Участники заседания подчерк­нули необходимость разработки региональных программ по развитию инфраструктуры переработки, хранения и транс­портировки продукции. Наряду с этим было предложено расширить практику фермерских ярмарок, стимулировать создание кооперативов, внедрять цифровые платформы прямого сбыта и развивать систему закупок на условиях прямых договоров между фермерами и торговыми сетями.

Сбыт сельхозпродукции – это не просто элемент бизнес-процесса, а важнейший фактор улучшения благосостояния сельчан, снижения оттока населения и укрепления устойчивости внутреннего рынка. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, поддержка малого агробизнеса и развитие кооперации – это основа экономического роста села. Программа «Ауыл аманаты» должна стать не только инструментом микрокредитования, но и механизмом консолидации фермеров для совместного развития.

Сегодня, когда перед страной стоят задачи ускоренного роста и модернизации, аграрный сектор должен стать одним из ключевых драйверов справедливого и устойчивого развития. Важно перейти от деклараций к практическим шагам – на местах, с учетом региональных особенностей, при поддержке государства и активном участии самого сельского населения.