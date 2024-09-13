Село Запорожье Жаксынского района у акмолинцев на слуху

Одно из старейших сел регио­на, основанное в 1897 году, особенно в годы развала Союза да и по сей день манит людей прочной основательностью и благополучием. О том, что живут здесь настоящие труженики, о которых стараются проявлять заботу, понимаешь уже на подъезде в населенный пункт. Справа на въезде расположен огороженный сельский стадион, обустроенный общими силами при поддержке базового ТОО и крестьянских хозяйств. К слову, в этом году здесь прошла летняя районная спартакиада. Дальше – прямые, чистые улицы и добротные дома с такими же хозяйственными постройками, радуют глаз зеленые насаждения у каждого дома. Заботливая хозяйская рука чувствуется даже в обликах стареньких, «присевших» от времени домов, коих в селе, кстати, не так много. Словом, в глаза бросается множество незначительных на первый взгляд деталей, создающих тот самый внешний вид села, подкупающего и располагающего заезжего человека. Позже узнаем и о такой важной детали: душевые кабины, машинки-автоматы и прочее бытовое благоустройство в домах запорожцев давно уже обыденность.

Аким Запорожского сельского округа Думан Хаусылов избран на эту должность в сентябре 2023 года. Главным богатством называет людей, славящих своим трудом, умениями и навыками село, из которого уже давно никто не уезжает.

Сегодня Запорожье насчитывает 1 765 человек, а в сельском округе – 2 385 сельчан. Село много­национальное, живут здесь представители 15 этносов. Более 200 запорожцев работают в базовом хозяйстве – ТОО «Запорожье Агро». По словам акима, люди здесь живут предприимчивые, порядка 70 сельчан создали свои ИП, действуют в округе 14 крестьян­ских хозяйств, а также есть свои СТО, творческие и рукастые работают в местном мебельном цехе. К слову, продукцию последнего можно найти даже на столичном рынке, где она, конкурируя с изделиями от астанинских мебельщиков, ничуть не уступает в качестве.

Старается вносить вклад в улучшение социального самочувствия жителей округа новый инвестор – ТОО «Запорожье Агро», работающее на этих землях пятый год. К примеру, у работников сельхозпредприятия, пенсионеров есть возможность приобретать кормовые отходы в базовом хозяйстве по себестоимости, экономя семейный бюджет.

В прошлом году запорожцы радовались открытию в селе новой врачебной амбулатории, построенной на средства сельхозпредприятия. Сравнивать сельчанам есть с чем: раньше медики принимали пациентов в тесном, приспособленном здании, а теперь у них не только новое помещение, но и доктор свой появился.

СВА расположилась в центре села на 450 кв. м. В просторной амбулатории с дневным стацио­наром на восемь койко-мест светло и тепло. Сельчан с сентября 2023 года принимает врач общей практики Айымгуль Шарип. Молодой специалист – одна из тех выпускников, что окончила Астанинскую медицинскую академию, обучаясь по гранту, учрежденному акиматом Акмолинской области. По словам доктора, успевшей поработать в прежней СВА, условия в новой амбулатории замечательные: светлые, просторные кабинеты, имеется необходимое оборудование для получения пациентами стандартных услуг процедурного кабинета, стоматологической помощи, для лечения в условиях дневного стационара. Добавим, что вскоре после открытия врачебной амбулатории в селе Запорожье побывал с рабочим визитом аким области Марат Ахметжанов. Он вручил медикам ключи от нового санитарного автомобиля, приобретенного также на средства ТОО «Запорожье Агро». В экстренных случаях довезти пациента до центральной районной больницы, расположенной в 45 км, труда не составляет.

К медучреждению приписаны 3 063 человека, включая взрос­лое и детское население пяти близлежащих сел. Пришедшую на прием жительницу села Ольгу Васильеву более всего радует, что в Запорожье не только новая СВА построена, но и доктор, наконец, появился. Районный центр хоть и не так далеко, в 45 км, но к врачам не наездишься, особенно если нет личного транспорта. Одна проблема существует, говорит сельчанка, ЦРБ не берет на баланс автомобиль скорой, бензина выделяется мало. Женщина вспомнила, как ей пришлось самой заправлять скорую, когда срочно нужно было везти ребенка в районную больницу…

Главный врач Жаксынской районной больницы Эльмира Нуралина на переадресованный ей вопрос пояснила, что санитарный автотранспорт Запорожской СВА на баланс РБ уже взят. Случилось это не сразу, так как существует определенная процедура оформ­ления документов. Что касается ГСМ, проблем с ними нет, на каж­дую сельскую скорую выделяется по 20 литров бензина в день.

Следует отметить, что в Жаксынском районе практически удалось решить проблему дефицита медицинских кадров. Об этом, выступая на брифинге в РСК, сообщила аким района Алмагуль Кадралина. В прошлом году приехали на работу 11 врачей, в этом еще пять – акушер-гинеколог, неонатолог, дерматовенеролог, хирург, травматолог-ортопед. Требуется РБ онколог и кардиолог. Безусловно, свою роль играет госпрограмма «С дипломом – в село!» с подъемными средствами, возможностью приобрести жилье на льготный кредит. Отметим, что с текущего года в Акмолинской области выделяется по 5 млн тенге молодым докторам, приехавшим на работу в село. А в Жаксынском районе местное ТОО «Агрофирма «ТNK» выплачивает им еще по 3 млн тенге. Наконец, в текущем году районным акиматом предусмотрена социальная выплата 20 молодым специа­листам из сфер образования и медицины.

Как известно, на создание комфортной среды в сельской местности нацелен спецпроект «Ауыл – ел бесігі», который сельчане успели оценить. Благодаря программе пережил второе рождение сельский клуб, построенный в 1975 году. Капитальный ремонт здания проведен на 238 млн тенге. Вместе с ремонтом в арсенале культработников появились свето­диодный экран, музыкальная аппаратура, новые микрофоны.

Заведует клубом Баян Кульбаева. Конечно, в сельской местности культработникам приходится непросто. Развлечений в селе немного, поэтому главным местом отдыха был и остается сельский клуб, от организации работы которого в основном и зависит культурная жизнь села.

Юные запорожцы постигают азы хореографии в двух танцевальных ансамблях «Домисолька» и «Иоланта». Взрослые любители вокала поют в ансамбле «Ансар». Работают и спортивные кружки: к клубу примыкает отапливаемый крытый спорткомплекс. С наступ­лением холодов спортивная жизнь села сосредотачивается здесь. Проходят в просторном помещении соревнования по бас­кетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, действует секция по қазақ күресі. Очень удобно, что дети и взрослые при желании могут попасть сюда прямо из Дома культуры, через специально построенный теплый переход.

В 2019–2020 годах по программе «Ауыл – ел бесігі» капитально отремонтирована и сельская школа. Тогда же хорошим бонусом стало строительство рядом с учебным заведением современной спортплощадки с искусственным покрытием, футбольным и волейбольным полями. Летними днями до позднего вечера здесь гоняют мяч мальчишки. Заглядывает и взрослое население, нередко проводя турниры по волейболу.

Славится село и качеством питьевой воды. В 2015 году здесь проложены сети централизованного водопровода. С той самой поры запорожцы смогли оценить возможности благоустройства в своих домах.

В ночное время село не погружается во мрак. Над освещением всех сельских улиц они продолжают работать, говорит аким. В этом году разработана ПСД на 96 млн и получено заключение на освещение оставшихся девяти улиц сельского округа. Конечно, для улучшения социального самочувствия людей сделать нужно еще немало. Ждут своей очереди дороги. В прошлом году «одели» в асфальт одну улицу села, в этом году разработали ПСД за счет средств ТОО «Запорожье Агро» на асфальтирование центральной улицы поселка. Готово ПСД на строительство спортивной площадки. К слову, руководители сельхозформирования, крестьянских хозяйств идут навстречу во многих вопросах улучшения социального благополучия сельчан.

Успехи и достижения сельского округа сегодня – это, безусловно, заслуга нескольких поколений людей, пронесших преданность малой родине через всю жизнь. Один из старожилов, ветеран труда Виктор Реймер в Запорожье родился, вырос, окончил школу, трудился разнорабочим, механизатором, водителем, вышел на заслуженный отдых. Когда родственники дружно засобирались на историческую родину, старший сын и брат не поддался соблазну уехать вместе с ними в Германию. Как ни звали с собой мать и братья, не согласился. Не пожалел, говорит Виктор Петрович, ни разу. А после того, как съездил пару раз за границу в гости, укрепился в принятом решении еще больше.

Ветеран старается быть в курсе значимых событий поселка. Мы встретили его на привычном мес­те – в сквере в центре села.

– Только что закончилось совещание, – смеется он. Так сверст­ники называют свои встречи: практически каждый день собираются пожилые люди в парке, делятся новостями, обсуждают события.

В селе есть мечеть, православный храм, Дом молитвы, отдельно стоящий детский сад, торговый центр с кафе на 350 мест, где сельчане празднуют семейные торжества. Есть и пекарня, и булка хлеба, выпекаемая в ней, стоит 100 тенге.