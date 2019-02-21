​Семь бед – один ответ

Такая практика давно прижилась, например, в США. 911 – номер телефона, который американцы вызубрили с пеленок, и при возникновении опас­ных или непонятных обстоятельств тут же звонят именно на него. Что касается единого номера 112, то он действует во многих странах мира, в некоторых – наряду с существовавшими до его появления номерами.

Как отметили в управлении по воп­росам информатизации, оказания государственных услуг и архивов ЗКО, единый Сall-центр 112 создается в департаменте полиции области по примеру зарубежных стран для повышения доверия граж­дан. Проект нацелен на объединение всех экстренных служб: 101, 102, 103, 104, 112.

Предполагается, что единый номер позволит разгрузить ведомственные экстренные службы от ложных и справочных вызовов, так как они во многом увеличивают нагрузку на диспетчеров и время доз­вона в действительно экстренных ситуациях. По статистике, в сутки на номер полиции 102 поступает около 270 звонков, в «скорую помощь» – 550, столько же на работающий пока по старой, можно сказать, ограниченной, схеме номер 112.

Обновление и доработка функционала службы 112 должны наладить взаимодействие всех органов экстренного реагирования при отработке обращений, способствовать рациональному распределению и использованию их ресурсов, комп­лексному анализу эффективности работы и, самое главное, сократить время оказания помощи людям, оказавшимся в угрожающей жизни и здоровью ситуации.

В рамках проекта планируется соз­дание структурного подразделения в новом здании Центра оперативного реагирования департамента полиции ЗКО. Его сотрудниками будут гражданские служащие. Ожидается, что служба заработает уже в I квартале текущего года.