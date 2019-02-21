​Семь бед – один ответ

Свежий выпуск
400
Марина Иванова, Западно-Казахстанская область

Такая практика давно прижилась, например, в США. 911 – номер телефона, который американцы вызубрили с пеленок, и при возникновении опас­ных или непонятных обстоятельств тут же звонят именно на него. Что касается единого номера 112, то он действует во многих странах мира, в некоторых – наряду с существовавшими до его появления номерами.

Как отметили в управлении по воп­росам информатизации, оказания государственных услуг и архивов ЗКО, единый Сall-центр 112 создается в департаменте полиции области по примеру зарубежных стран для повышения доверия граж­дан. Проект нацелен на объединение всех экстренных служб: 101, 102, 103, 104, 112.

Предполагается, что единый номер позволит разгрузить ведомственные экстренные службы от ложных и справочных вызовов, так как они во многом увеличивают нагрузку на диспетчеров и время доз­вона в действительно экстренных ситуациях. По статистике, в сутки на номер полиции 102 поступает около 270 звонков, в «скорую помощь» – 550, столько же на работающий пока по старой, можно сказать, ограниченной, схеме номер 112.

Обновление и доработка функционала службы 112 должны наладить взаимодействие всех органов экстренного реагирования при отработке обращений, способствовать рациональному распределению и использованию их ресурсов, комп­лексному анализу эффективности работы и, самое главное, сократить время оказания помощи людям, оказавшимся в угрожающей жизни и здоровью ситуации.

В рамках проекта планируется соз­дание структурного подразделения в новом здании Центра оперативного реагирования департамента полиции ЗКО. Его сотрудниками будут гражданские служащие. Ожидается, что служба заработает уже в I квартале текущего года.

Популярное

Все
Кто ищет, тот найдет
Перспективы королевы спорта
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
В ожидании перемен
В Риддере на тепловой станции, наконец, запустили линию подачи угля
Помнил города каждый миг
В стране увеличится охват детей бесплатными спортивными секциями и творческими кружками
Зимние «столовые» в лесу
Лена в финале!
Надежда, Москва-400, Семипалатинск-21, Курчатов – город, не раз менявший название, когда-то бывший секретным объектом, сегодня хоть и не пустует, но нет в нем прежней военной жизни
Все риски – под контроль
«Золото» из Таиланда
Учиться, чтобы пригодиться
Нотариус всемогущий?
На своей остановке
Дайте доступ скоростной!
Всегда в приоритете
Будущее Казахстана строится сегодня
После перезагрузки
А ну-ка, девушки!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Мир в руках поэта
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Школьника убили в Алматы
Более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Караганде
Ровно 30 лет тому назад любители хоккея с мячом республики проводили в последний путь великого тренера алма-атинского «Динамо» Эдуарда Фердинандовича Айриха
Парень и девушка погибли в Шымкенте
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Инновации на развалинах аграрной науки

Читайте также

Свежий выпуск
Паек блокадного хлеба
Свежий выпуск
Международную конференцию провели в библиотеке первого през…
Свежий выпуск
Лена в финале!
Свежий выпуск
«Золото» из Таиланда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]