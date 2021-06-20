Семь человек погибли при столкновении двух машин в Туркестанской области

На трассе в Туркестанской области при столкновении двух автомобилей погибли 7 человек, сообщает Kazpravda.kz
cо ссылкой на начальника областного департамента полиции Кайрата Далбекова.
"Разбились два автомобиля на 531 км трассы Экпинди - Унирлик в Сузакском районе", - уточнил он.
Сразу на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, опытные криминалисты, группа сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям.
На месте выяснилось, что столкнулись Lada Priora и
Volkswagen Golf.
В результате столкновения погибли оба водителя и 5 пассажиров. Один выживший госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы с травмами тела, добавили в полиции.