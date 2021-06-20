Семь человек погибли при столкновении двух машин в Туркестанской области

Происшествия
2833
Любовь Доброта
Фото: pixabay.com
На трассе в Туркестанской области при столкновении двух автомобилей погибли 7 человек, сообщает Kazpravda.kz cо ссылкой на начальника областного департамента полиции Кайрата Далбекова.

"Разбились два автомобиля на 531 км трассы Экпинди - Унирлик в Сузакском районе", - уточнил он.

Сразу на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, опытные криминалисты, группа сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям.

На месте выяснилось, что столкнулись Lada Priora и Volkswagen Golf.

В результате столкновения погибли оба водителя и 5 пассажиров. Один выживший госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы с травмами тела, добавили в полиции.

Популярное

Все
Чеченка с казахской душой
После публикации в «Казправде»
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Первый шаг в самоопределении страны
Знание языка способно изменить жизнь
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
Решительный шаг к независимости
«Самостоятельности у шахт не было»
С заботой о старшем поколении
«Мы, запевалы бури, провозглашаем новый век!»
Никогда не рано для любви... к Родине
Этот день изменил судьбу
Не просто дата в календаре
Общее дело
Первый построенный в Мангистау военный катер спустили на воду
Почему фильм «Қыз-Жібек» называют визиткой Великой степи?
Соберемся вместе
На высоте независимости
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Никогда не поздно
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Засоряют Большой Алматинский канал
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
День Республики – символ гордости и независимости
Новый президент и путь в ЕС: главное о выборах в Молдове
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Запущен новый завод
Уроки казахского: книги, фильмы и музыка помогут овладеть языком
Прокуроров освободили от занимаемых должностей в Алматинской области
Назначен заместитель председателя КНБ РК
Куда поехать казахстанцам с наступлением холодов
Несчастный случай на шахте «Саранская»: спецкомиссия приступит к расследованию
Казахстанца с поддельными документами задержали в Акмолинской области
В Жамбылской области отметили Международный день белой трости
Сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды
Звезды тенниса поддержали детей с аутизмом в Алматы
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом

Читайте также

Скрывавшегося от правосудия иностранца задержали в Шымкенте
В Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию
Нарколабораторию по производству «синтетики» ликвидировали …
Очередную попытку незаконного вывоза ГСМ за рубеж пресекли …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]