Видео сгенерировано нейросетью Midjourney

Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней, с 27 октября по 2 ноября включительно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, в период осенних каникул и досуга школьников подготовлен план мероприятий в рамках программы единого воспитания «Адал азамат».

В план входят мероприятия, направленные на формирование таких ценностей, как патриотизм, справедливость и ответственность. В рамках реализации проекта «Детская библиотека» пройдут мероприятие «Читаем книги на каникулах», уроки безопасности «Буллингтен қорған», организация работы школьного театра.

Напомним, в Минпросвещения РК определили даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2025 – 2026 учебного года в организациях среднего образования.