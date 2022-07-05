Семейный вопрос

Цели и задачи готовящегося нового Социального кодекса обсудили в партии «AMANAT».

Вопросы соцподдержки, формирования нового рынка труда и исследования состояния казахстанских семей рассмотрены на заседании Республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии «AMANAT».

Как отметила, открывая заседание, председатель Республиканского общественного совета Динара Закиева, разработка Социального кодекса – одна из задач предвыборной программы партии.

– В 2020 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании отметил, что Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового общественного договора, – сказала Динара Закиева. – Важнейшая задача документа – четкая регламентация того, в каких случаях и на какую помощь от государства каждый гражданин может рассчитывать. Также кодекс объединит все законы, регламентирующие социальную сферу.

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова напомнила, что проект Кодекса социального обеспечения (Социального кодекса) сейчас находится на стадии разработки, идет активное обсуждение отдельных его положений с представителями общественных организаций, заинтересованных госорганов, экспертами. Планируется, что документ будет внесен в Парламент до конца текущего года.

– Проектом Социального кодекса предусматривается создание «Цифровой карты семей», над которой сейчас работаем. В ней мы хотим собрать информацию обо всех гражданах страны, которых более 19 миллионов. Аккумулируем данные от различных государственных органов. Карта будет давать представление о том, какие семьи существуют в Казахстане, – рассказала Тамара Дуйсенова.

Методика, по которой формируется «Цифровая карта семей», разработана в сотрудничестве с Программой развития ООН в Казахстане. Семьи в соответствии с полученными данными распределяются по пяти категориям: благополучные, с удовлетворительным уровнем жизни, неблагополучные, кризисные и требующие экстренной помощи.

– Согласно этой категоризации будут планироваться меры по поддержке каждой семьи, – добавила глава МТСЗН. – Сегодня мы дожидаемся, пока у человека возникнет трудная жизненная ситуация, чтобы оказывать ему социальную поддержку. А эта карта разрабатывается с целью, чтобы каждая семья могла получить социальные гарантии. Нужно будет применять такие меры, которые бы помогали семьям не переходить в категории с худшим положением, чем у них есть сейчас. А в идеале – содействовали бы переходу в благополучную категорию. То есть эта карта должна работать на упреждение.

Второй ключевой аспект в новом Социальном кодексе касается продуктивной занятости, которая, по словам Тамары Дуйсеновой, служит лучшим компонентом социальной защищенности. При этом она подчеркнула, что новая политика занятости должна учитывать изменения на национальном рынке труда, в который ежегодно вливается 350–400 тыс. молодых людей.

– Мы должны создать равные стартовые условия для продуктивной занятости всех категорий трудоспособных граждан, – подчеркнула она.

Также на заседании было отмечено, что в новом кодексе необходимо уделить больше внимания социальной защите и предоставлению условий для обучения и оздоровления детей с инвалидностью.

Свое видение новых форматов социальной поддержки представили председатель Фонда поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, «Бақытты шаңырақ» Ботагоз Султанова и председатель общественного совета Павлодарской области Марина Стрелковская.

Кроме того, в ходе заседания были презентованы обновленные принципы работы платформы enbek.kz и портала социальных услуг.