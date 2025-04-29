Семинар по взаимодействию журналистов с госорганами прошел в Таразе

Масс-медиа
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Мероприятие было направлено на повышение профессиональных навыков журналистов по созданию медиапродуктов с применением современных технологий, ораторскому мастерству, вопросам медиаграмотности, совершенствованию коммуникаций между журналистами и государственными органами, передает корреспондент Kazpravda.kz

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В Зале Независимости Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати собрались руководители и работники местных масс-медиа, пресс-секретари госорганов, представители региональной службы коммуникаций, а также студенты факультета журналистики вуза.

Открывая мероприятие, директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства культуры и информации РК Кайнар Ахетов отметил важность подобных семинаров, которые служат хорошей диалоговой площадкой для озвучивания проблемных моментов и поиска их решений. Он подчеркнул, что республиканское ведомство старается уделять большое внимание профессиональной подготовке журналистов и повышению их квалификации, в том числе по конкретным направлениям: военному, правовому, медицинскому, экологическому, религиозному, финансовому, межэтническому, аграрному и другим. Часть работников пера и микрофона уже прошли специализированное отраслевое обучение.

В свою очередь отличник образования РК, член Союза журналистов РК Бакытжан Макашев говорил о медиаграмотности в современных СМИ. Спикер отметил, что сегодня в ежедневном огромном информационном потоке нередко проскальзывают недостоверные факты. Этим могут грешить начинающие журналисты, которые могут ссылаться на сомнительные источники информации и которым пока не хватает практического опыта. По мнению Бакытжана Макашева, без наставничества старших коллег им просто не обойтись. Он напомнил о высокой ответственности, возложенной на журналистов, за то, что они публикуют.

Между тем директор региональной службы коммуникаций Алмат Садуакас рассказал о работе его команды и механизме взаимодействия СМИ и госорганов через формат брифингов. На его взгляд, это эффективный, прозрачный и открытый способ сотрудничества, когда журналисту предоставляется возможность задать любой интересующий вопрос. В свою очередь спикеры обязаны дать соответствующие ответы. Все выступления записываются и находятся в свободном доступе в Интернете.

Директор телеканала «Jambyl» Гулбаршын Куланбаева затронула тему ораторского мастерства, а также эффективности визуального контента. По ее словам, прежде чем готовить сюжет или передачу, в первую очередь важно определиться, для кого они предназначены. Любой материал быстрее привлекает внимание, если в нем используются объекты визуализации, поскольку подобный медиаконтент воспринимается быстрее и сильнее, нежели просто текст. А чтобы не потерять свою аудиторию, сегодня особенно важно соблюдать периодичность выпуска новых материалов. Когда так много источников информации, частота выхода качественно и грамотно подготовленных публикаций или видеосюжетов играет ключевую роль.

#Тараз #журналистика #семинар

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