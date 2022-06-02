Фото: atpress.kz
Происшествия
Семья задержанного призывника из Атырау объявила голодовку у ворот департамента обороны

Родители солдата-срочника Айболата Аманжолова, которого подозревают в смерти призывника из Мангистауской области Алибека Калбая, объявили голодовку. Они с шестью детьми собрались перед департаментом по делам обороны Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Семья и родные солдата считают, что их сын не причастен к трагедии.

«Я требую, чтобы моего сына вернули живым и невредимым, таким, каким у меня они его забрали. Мы отсюда никуда не уйдём, пока не увидим сына. Он не виновен. С 20 мая мы не можем получить никакую информацию о нем. Мой брат отвозил ему еду в следственный изолятор в Кордайском районе. Но теперь мы от него узнали, что его забрали в СИЗО Алматы. Его перевели без нашего ведома. Уже больше недели, как связь пропала. Мы даже не знаем, жив ли он. Даже адвокат об этом не был в курсе», - говорит мама солдата Айнур Тулемисова.

По словам мамы, они не уйдут с места, пока не увидятся с сыном. Перед департаментом по делам обороны, кроме сестер и братьев солдата, собрались его родственники и бабушка, которая находится на пенсии.

"Мой сын в СИЗО находится в одной камере с человеком, который отсидел 10 лет. И тот ему посоветовал взять всю вину на себя. Моему сыну всего лишь 18 лет, у него вся жизнь впереди. Почему подобное допускается? Я не сдвинусь с места, пока не освободят моего сына", - требует мама подозреваемого.

Также она отметила, что её сын был другом умершего солдата и никак не мог стать причиной его смерти.

По словам заместителя начальника Атырауского департамента по делам обороны подполковника Асхата Айтенова, о том, что Айболата Аманжолова забрали, они узнали от его родственников. В настоящее время, как он отметил, ведутся переговоры с коллегами из Алматинской области.

"Мы не можем выполнить требование семьи призывника Айболата Аманжолова, так как это не в нашей компетенции. Идет расследование. Сейчас мы добиваемся, чтобы семья смогла поговорить с солдатом", - прокомментировал Асхат Айтенов.

Айболат Аманжолов – старший из семерых детей в семье. Самому младшему братишке 1,5 годика. Айболат учился в Атырауском колледже бизнеса и права, одновременно работал официантом, а после - охранником в ресторане. Родственники утверждают, что Айболата в первый раз, когда он проходил комиссию для призыва в Мангистаускую область, признали непригодным к службе по зрению. А после его забрали с работы, пригрозив штрафом в размере 3 миллиона тенге. Атырауского призывника отправили в Жамбылскую область.

Напомним, Айболат вместе с умершим солдатом даже не успели принять воинскую присягу. Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. 18 апреля он прибыл в часть 30212, расположенную в Кордайском районе Жамбылской области. Через 4 дня родителям сообщили о его смерти.

Трагедия случилась утром 22 апреля, военнослужащий Алибек Калбай во время внутреннего построения потерял сознание. Его доставили в военный госпиталь Гвардейского военного городка в поселке Отар, и там он скончался, не приходя в сознание. Позже судмедэксперты выявили у него гематомы в затылочной части головы, в области правого бедра, в печени и правой почке.

По данному инциденту был задержан подозреваемый Айболат Аманжолов, призванный из Атырау. Дело расследуется по ч. 4 ст. 440 УК РК ("Нарушение уставных правил между военнослужащими, повлекшее смерть человека").

Президент РК поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего.

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