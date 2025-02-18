Семьям погибших шахтеров назначат пособия и выплаты по потере кормильца

По данным Минтруда, семьям шахтеров, погибших в результате ЧС на руднике ГК «Казахмыс» в области Ұлытау, будут назначены пособия из бюджета и соцвыплаты из Госфонда социального страхования (ГФСС) по потере кормильца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Учитывая, что у каждого погибшего шахтера имелись дети на иждивении, их семьям будут назначены государственные социальные пособия по случаю потери кормильца. Размеры пособия зависят от количества иждивенцев погибшего кормильца и величины прожиточного минимума.

Данный вид пособия также будет назначен трем неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 8 лет.



В связи с тем, что все погибшие шахтеры являлись участниками системы обязательного социального страхования, дополнительно к госпособию их семьям будут назначены социальные выплаты из ГФСС по потере кормильца.

Таким образом, при одном иждивенце размер пособия из бюджета составит 42 530 тенге и выплаты из ГФСС – 141 523 тенге, при пяти иждивенцах размер пособия составит 127 127 тенге и выплаты из ГФСС – 335 017 тенге.

Согласно действующему законодательству, выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении – до 23 лет.

Также все семьи погибших шахтеров имеют право на единовременную выплату на погребение из АО «ЕНПФ» в размере 369 608 тенге (94 МРП).



Кроме того, компания-работодатель окажет всю необходимую помощь семьям погибших, предусмотренную коллективным договором:

• Выплаты в размере 550 МРП на организацию похорон (2 162 600 тг);

• Выплата 10-кратной годовой средней заработной платы семье погибшего. В среднем это от 84 до 124 млн тенге;

• Ежемесячные выплаты по потере кормильца;

• Оплата обучения детей;

• Погашение кредитов и займов погибших работников.

Как сообщалось ранее, 17 февраля на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте. Погибло семь человек. Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих. Создана правительственная комиссия.