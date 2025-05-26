Панду Лянбан и ее трех детенышей вернут в июне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Панда Лянбан, которая в Японии известна под именем Раухин, родилась в зоопарке в японской префектуре Вакаяма в 2000 году. Лянбан стала первой пандой, родившейся на территории Японии и успешно прижившейся там. Всего у панды родилось десять детенышей, трое из которых (Хайбан, Янбан и Юбан) на данный момент проживают в зоопарке в Вакаяме.

«Согласно соглашению о сотрудничестве, подписанному Китаем и Японией, большая панда Лянбан и три ее детеныша, которые в настоящее время живут в Японии, вернутся в Китай в июне этого года», - сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат выразила благодарность японской стороне за непрерывную и тщательную заботу о пандах, а также пригласила жителей Японии почаще навещать Лянбан с семейством в Китае.

Большая панда — один из образов КНР. Превращению черно-белого медведя в неофициальный символ Китая поспособствовала панда-дипломатия. Согласно некоторым историческим источникам, первый случай подарка в виде панды китайским государством другой стране произошел в 685 году, когда китайская императрица У Цзэтянь подарила двух панд японскому императору Тэмму.

Последовательно КНР начала проводить «пандовую дипломатию» с середины 1950-х годов, даря или сдавая в аренду панд для укрепления дружеских отношений с другими странами. С 1957 по 1982 год Китай подарил 23 панды 9 странам. С 1994 года Китай начал сдавать панд другим странам в аренду в рамках научно-исследовательского сотрудничества, при этом сами животные и их потомство по-прежнему принадлежат Китаю.

В настоящее время в зоопарках за пределами Китая проживает около 60 панд.