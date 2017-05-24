Семью с поддельными паспортами задержали пограничники Алматы
Казахстанские пограничники задержали семью, представившую чужие поддельные паспорта Великобритании. Трое задержанных являются гражданами Афганистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Как стало известно, семья пыталась транзитом через Украину попасть в Вену. Наряд пункта пропуска "Алматы" при оформлении рейса "Алматы – Киев" выявил гражданку Афганистана, предъявившую британский паспорт с признаками частичной подделки.
В результате углубленной проверки было установлено, что все три паспорта, в том числе и документы двоих детей, не принадлежат владельцам и содержат признаки подделки.