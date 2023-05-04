Сенат освободил от должности судью Верховного суда

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Сенат на пленарном заседании освободил от должности судью Верховного суда Дану Токмурзину, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнил спикер Сената Маулен Ашимбаев, представление об освобождении судей Верховного суда в Сенат вносит глава государства.

По словам председателя Высшего Судебного совета Республики Казахстан Дениса Шипп, за почти два года работы судьей Верховного суда Дана Токмурзина принимала активное участие в развитии судебной системы страны.

«Ею принято решение вернуться в корпоративный сектор в связи с переходом на другую работу», - сказал Денис Шипп.