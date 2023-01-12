Сенат освободил от должности трех судей Верховного суда
Сенат
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Вячеслав Салий, Асан Ескендиров и Айгуль Кыдырбаева получили новые назначения.
Сенат на пленарном заседании освободил от должности трех судей Верховного суда в связи с переходом на другую работу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Представление главы государства Сенату огласил председатель Высшего судебного совета Денис Шепп.
«На ваше рассмотрение внесены представления об освобождении судей Верховного суда в связи с их назначением на другую должность: Вячеслава Салия в связи с назначением на должность председателя Костанайского областного суда, Асана Ескендирова и Айгуль Кыдырбаеву в связи с назначением судьями Конституционного суда», - сказал Денис Шепп.
Сенаторы поддержали представление президента.