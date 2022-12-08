Сенаторы поддержали назначение нового председателя Верховного суда
Кадровые назначения , Сенат
Сенат на пленарном заседании согласился с назначением на должность председателя Верховного суда Асланбека Мергалиева, сообщает Kazpravda.kz.
Ранее сенаторы проголосовали за освобождение Жакыпа Асанова от должности председателя Верховного суда.
Как напомнил спикер сената Маулен Ашимбаев, в соответствии с Конституцией РК, избрание и освобождение от должности председателя Верховного суда по представлению президента относится к исключительному введению Сената.
Сенаторы поддержали представленную кандидатуру.